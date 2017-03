Barn kritisk skadet i trafikkulykke ved skole i Kristiansand

To barn er skadet etter en trafikkulykke på en gang- og sykkelvei ved Karuss skole i Kristiansand.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Nødetatene jobber på stedet og en luftambulanse er på vei etter en trafikkulykke ved Karuss skole i Kristiansand.

Klokken 08.48 melder politiet at to barn er involvert i ulykken. Én av dem er kritisk skadet, og kjørt til sykehus. Ifølge politiet er det foreløpig uklart hva som er årsak til ulykken.

– Foreløpig kan vi ikke si noe om årsaksforhold, men jeg kan bekrefte at det har vært en ulykke og at to barn er involvert, sier operasjonsleder Lars Hyberg til VG.

– Det ene barnet er kritisk skadet, men vi kan ikke si noe om alder eller tilhørighet. Vi vet ikke om det er et barn i barnehagealder eller skolealder. Ulykken skal ha skjedd på en sykkel/gangsti og det har vært et kjøretøy involvert, sier Hyberg.

Operasjonslederen sier at nødetatene er på ulykkesstedet, og at kriminalteknikere er på plass.