Stine (26) fikk identiteten sin misbrukt: Ble frastjålet 72.000 kroner

Stine Victoria Meidell (26) fikk panikk da hun sjekket sparekontoen sin. Den var tømt – og det av noen andre enn henne selv.

– Da jeg sjekket kontoen min for noen uker siden var alle pengene borte. Jeg fikk totalt sjokk, sier Meidell til VG.

På en norsk konto hadde Stine Victoria Meidell (26), som bor i Danmark, 73.000 kroner. Etter at hun flyttet fra Norge, har kontoen hos DNB fungert som en sparekonto, og det kunne gå lang tid mellom hver gang hun sjekket den.

Sett denne? Eksperter etterlyser tiltak mot identitetstyveri

Ble utsatt for identitetstyveri

Slik unngår du ID-tyveri: Vær tilbakeholden med utlevering av personlig informasjon.

Hold kontroll på dine passord og sikkerhetsinstrumenter mot tjenester som bank, BankID eller andre ID-løsninger

Kontakt banken ved mistanke om at sikkerhetsinstrument til din nettbank, BankID eller kort med legitimasjon er på avveie

Sikre postkassen din med lås

Makuler papirer med passord eller personlige opplysninger Kilde: DnB

Da Meidell logget inn på nettbanken for å betale noen regninger 14. oktober i år, var alle pengene forsvunnet, forteller hun.

– Jeg fikk helt panikk. Det sto «postuttak» på transaksjonen og pengene var tatt ut på tre forskjellige datoer i juli, hevder Meidell.

Hun er ikke den eneste som hevder seg utsatt for identitetstyveri. På den siste undersøkelsen til Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), utført i 2015, svarer over 200.000 nordmenn at de har blitt utsatt for ID-tyveri.

Da Meidell oppdaget at kontoen var tom, ringte 26-åringen banken i desperasjon. Hun fikk beskjed om at hun måtte anmelde saken.

– Jeg lurer på hva personen bak skranken i Posten tenkte da en person tok ut så store beløp fra samme konto tre dager på rad? Burde det ikke ringt en bjelle da?

Les også: Slik ble de svindlet på Tyrkia-reisen

SVINDEL: Under fanen juli 2016 ser man tre uttak på 25.000 og 22.000 kroner. Det er disse uttakene Meidell mener er svindel. Foto: privat

– En skummel følelse

Meidell sier at hun ikke vet når eller hvordan identifikasjonstyveriet fant sted. Hun har aldri blitt frastjålet hverken pass eller førerkort, men i 2012 skal noen ha stjålet et nytt bankkort fra postkassen hennes.

– Jeg aner ikke hva den personen sitter på av informasjon om meg, og det er en skummel følelse.

Det stopper ikke der. For noen dager siden fikk moren til Meidell brev i posten om at noen har forsøkt å ta ut kreditt på henne.

– Så lenge jeg har det samme personnummeret, får jeg ikke gjort noe, sier hun oppgitt.

Meidell syntes prosessen med å få pengene tilbake går sakte. Før DNB kan refundere pengene, må banken ha et anmeldelsesnummer fra politiet. Siden Meidell bor i Danmark, må hun sende en signert anmeldelse i posten til politiet. Det tar tid.

– For meg er ventetiden vanskelig – det er snakk om fryktelig mye penger, og jeg har regninger å betale.

Les også: Are (23) fikk misbrukt identiteten

Det som bekymrer Meidell mest, er hvor lett det er å stjele en annen persons identitet.

– Man trenger ikke annet enn et frastjålet bankkort. Det får meg til å stille spørsmål ved om man bør ha bilde og personnummer på bankkortet, sier Meidell.

VG har vært i kontakt med Posten, som har ansvar for post i butikk. Pressesjef John Eckhoff sier at de ansatte i posten følger DNBs sikkerhetsrutiner når det kommer til uttak av kontanter.

DNB: – Skjønner at det er ekkelt



Informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, kan ikke kommentere denne saken spesifikt, men sier personer som er blitt utsatt for identitetstyveri har krav på å få pengene tilbake.

– Jeg skjønner at det er ekkelt å få identiteten stjålet. Dette skal ikke skje og heldigvis får vi stoppet de fleste svindelforsøk før det går så langt, sier han.

– Du må anmelde saken før vi kan hjelpe deg, men er du blitt svindlet, får du pengene igjen. Svindel skjer i mindre grad enn før, men hundre prosent svindelfritt blir det nok aldri.

– Hvordan jobber dere for å hindre identifikasjonstyveri?

– Jeg kan ikke gå inn på sikkerhetssystemene våre i offentligheten – men vi har systemer som passer på og varsler om mistenkelig atferd.

Westerveld legger til at DNB tilbyr bankkort med bilde og personnummer, slik at kortet kan funke som identifikasjon. På den måten slipper man å ha med seg pass eller førerkort, sier han.

– Mange av våre kunder setter pris på dette, selv om det dessverre er eksempler på identitetstyveri også her. Jeg kan ikke si annet enn at folk må passe på kortene sine, og at vi samtidig jobber med sikkerheten i systemene våre hele tiden.