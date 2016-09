Professorer mener DNB-sjefen bør gå

Professor Frank Aarebrot og professor Knut Johannessen Ims mener DnB-sjef Rune Bjerke bør gå av.

Fredag formiddag ble granskningsrapporten til advokatfirmaet Hjorth om DNBs skatteparadis-tilbud i Luxemburg kjent.

Hjort-rapporten viser at etableringen av tjenestetilbudet ikke ble godkjent etter instruks for nye produkter. I tillegg peker de på at etikkretningslinjene ikke ble fulgt ved at det ansvarlige forretningsområdet ikke stoppet tjenestetilbudet i påvente av en nærmere omdømmevurdering.

De fastslår at ingen lover er brutt.

De skriver at informasjon om tjenestetilbudet ikke på noe tidspunkt ble brakt opp til tidligere eller nåværende konsernsjef eller konsernstyrene før det ble gjort til en sak i mediene våren 2016.

– Bjerke har feilet



– Bjerke har bygd opp en kultur og et system som gjorde at han ikke fikk vite om de tvilsomme produktene deres kontor i Luxemburg formidlet. En kultur som gjorde at medlemmer i styret i deres bank i Luxemburg, når de kom hjem og ble endel av ledelsen rundt Bjerke, ikke informerte noe om skatteparadis-prosjektet: Da bør Bjerke innse at han har bygget en ledelseskultur som har feilet og bør gå, sier professor Frank Aarebrot ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

Professor i næringslivsetikk ved Norges Handelshøyskole (NHH), Knut Johannessen Ims er enig.

– De viser til klare brudd på retningslinjene. Det sentrale spørsmålet som næringsminister Monica Mæland må ta stilling til, er om DNB-sjef Rune Bjerke burde ha visst. Jeg mener det og at det bør få konsekvenser for hans stilling, sier Ims.

– Villet blindhet



– Jeg vil bruke begrepene «bevisst ignorans» eller «villet blindhet». Man kan bevisst velge ikke å vite eller å få vite noe i saker som er kontroversielle og vanskelige. Dette er en slik sak, hvor det viste seg at det var flere ledere i DNB-systemet som visste om bankens skatteparadis-produkt i Luxemburg, sier Ims.

– Bevisst ignorans er i historien best eksemplifisert gjennom det Albert Speer skrev om hvordan mange nazister forfektet at de ikke visste noe om konsentrasjonsleirene, sier Ims.

Albert Speer var tysk arkitekt og senere rustningsminister i Adolf Hitlers nasjonalsosialistiske regjering fra 1942 til 1945.

Kristin Halvorsen



Ims mener Bjerke ved flere anledninger fikk informasjon som tilsier at han burde satt seg reelt inn i hva Luxemburg-kontoret gjorde.

– Det gjelder blant annet da saken kom om i forbindelse med initiativet til daværende finansminister Kristin Halvorsen.

Daværende finansminister Kristin Halvorsen advarte allerede i 2007 DNB mot å legge til rette for at kunder kunne holde penger skjult i utlandet. Til NRK sa Halvorsen at hun er svært overrasket over at DNB likevel fortsatte de såkalte skreddersydde løsningene for de rikeste kundene.

– Hadde mulighet til å fange opp



Rune Bjerke har fra første stund forsvart seg med at han aldri fikk noe informasjon om deres tvilsomme tilbud i Luxemburg.

Hjort peker også på at Konsernrevisjonen hadde mulighet til å fange opp tjenestetilbudet basert på opplysninger de mottok i perioden 2007 til 2009.

Undersøkelsesteamet i Hjort er ledet av advokat Kristin Veierød, og arbeidet har tatt fire måneder.

Hjort har fått teknisk bistand til å kopiere DNBs dataservere i Norge og Luxembourg og har gjennomgått et svært omfattende dokumentmateriale. I tillegg har Hjort intervjuet over 30 nåværende og tidligere ansatte i DNB.

– Styret har vært opptatt av å få best mulig innsikt i hva som har skjedd. Hjort har gjort en grundig jobb og har kommet med sine selvstendige vurderinger av det de har avdekket. Deres gjennomgang i styret har gitt oss en fullstendig oversikt over saken og er et godt grunnlag for læring, sier Anne Carine Tanum, styreleder i DNB ASA.

Hjort fastslår i sin rapport at DNB Luxembourg bisto kunder med etablering av 42 selskaper på Seychellene i perioden 2006 til 2008, og at samtlige selskaper er avviklet. Hjort fremholder at de ikke har avdekket lovbrudd knyttet til opprettelsen av dette tjenestetilbudet.

Flere tiltak fra styret

– Styret har de siste dagene behandlet Hjorts rapport i to styremøter. I forbindelse med Panama Papers-saken vedtok styret i mai omfattende tiltak. Styret mener at de tiltakene som nå iverksettes, er godt egnet til å sikre god etterlevelse av konsernets etiske retningslinjer og å stanse uønskede produkter og tjenester i DNB, sier Tanum.

Tiltakene omhandler blant annet:

** Styrket kontroll med virksomheten i Luxembourg

** Innføring av tiltak for å forsterke kundekontrollen i Private Banking

** Innføring av ekstern varslerkanal i DNB i tillegg til dagens varslerkanal

** Innføring av ny og omfattende retningslinje for godkjennelse av nye produkter

** Nye retningslinjer og tiltak for styring av utenlandske datterselskaper

** Ekstern gjennomgang av kompetanse og prioriteringer i Konsernrevisjonen, heter det i pressemeldingen fra DNB.

Mæland



Næringsminister Monica Mæland (H) vil ikke svare på om det bør få konsekvenser for noen i ledelsen i DNB:

– Vi har mottatt brevet og rapporten. Det vil ta noe tid å gjennomgå og vurdere dette. Jeg hadde i går kveld (torsdag) et møte med styreleder og konsernsjef. Da fikk jeg en orientering om arbeidet som er gjennomført, funn og konklusjoner. Det skriftlige materialet fikk vi i dag da det ble offentliggjort, sier hun og legger til i sitt skriftlige svar på mail:

– DNB skriver at det ikke skulle bistått kundene med å etablere selskaper på Seychellene og at tilbudet aldri burde vært etablert. Det er jeg enig i.

DNB-sjef Rune Bjerke har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men vil stille opp for mediene etter lunsj.