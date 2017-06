Nå blir det lettere å søke lån – og ta skurker

Landets banker, Skattedirektoratet og Altinn har sammen utviklet en metode som fra i sommer skal gjøre det enklere å søke lån – og å ta skurker.

En kvinne og tre edsvorne menn var samlet på Helsfyr i Oslo fredag. Finansminister Siv Jensen (Frp) var kommet for å høre om et fellesprosjekt som skattedirektør Hans Christian Holte, Brønnøysundregisteret-direktør Lars Peder Brekk og Finans Norgesjef, Ida Kreutzer, har gått sammen om.

Raskere lån



Her er hovedpunktene i samarbeidet som ble innledet i 2015 og som nå sjøsetter de tre første av ti etapper:

** Finansnæringen/bankene, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene har lært sine datamaskiner å snakke sammen. De har utviklet et digitalt verktøy som vil gi følgende tjenester:

** Samtykkebasert lånesøknad: I dag må da selv levere skattemelding og lønnslipp for flere måneder når du skal søke bankene om lån. Gir du banken din lov til å hente disse informasjonene fra Skatte etaten, via samtykkeløsningen i Altinn, vil det kun ta få minutter foran pcen å levere en full lånesøknad, inkludert nødvendige vedlegg.

Lån på to timer



Sparebank 1 Gruppen Nord-Norge var først ute. Prosjektleder Vibeke Moldestad i Sparebank 1 Gruppen var på Helsfyr og viste finansministeren at det etter omleggingen tar rundt fem minutter å søke om lån digitalt.

– Vi dro i gang vår pilot 26. april. Vi fikk inn den første søknaden klokken 10.00. To timer senere hadde søkeren fått svar, sier Moldestad.

DNB er med



Før sommeren kommer DNB etter, så Nordea og Skandiabanken. Etterhvert vil alle landets bankkunder får tilbudet.

– Norske banker behandler 744 000 lånesøknader i året. Det vil gjør det mye enklere for bankkundene og vil gjøre våre banker mer effektive: Besparelsen er anslått til syv milliarder kroner over ti år, sier Kreutzer.

Jakter konkurspenger



** Det andre prosjektet gir dital informasjon til landets bobestyrere, som ofte sliter med å finne pengestrømmer til folk som går konkurs.

– En bobestyrer må i dag i prinsippet ringe alle bankene for å finne ut hvor konkurs-bedriften hadde verdier eller kontoforhold. Bobestyrerne er blitt «ventemusikk-konger», etter all musikken de har hørt i køen for å slippe gjennom til bankene. Ved i stedet å søke i databasen, kan det som før kunne ta mange uker, snart ta fem minutter, sier Kreutzer.

** Den tredje aktøren som nå får hjelp, er Skatteetaten: De har lovhjemmel til å kontrollere økonomiske forhold i bedrifter der man mistenker økonomiske misligheter, for eksempel skatteunndragelse. Skatteetaten har i dag måttet søke vidt og bredt.

Skattesnusk



– Vi vil nå få mulighet til samme søk som bobestyrerne som raskt gir oversikten over bedriftens kundeforhold i finansnæringen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Dere vil gjøre det raskere og lettere å ta skatteskurker?

– Vi flytter ikke personverngrenser, men det er klart at denne digitale innhentingen vil gjøre oss mer effektive i bekjempelse av skatteunndragelser.

– Det er viktig å understreke at dette er informasjon som de ulike involverte allerede har lovlig rett til å hente inn. Det nye og revolusjonerende er at de bare får raskere tilgang til informasjonen, sier Brønnøysundregisteret-direktør Lars Peder Brekk.

Støtte i Datatilsynet



Sjef for Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, er enig.

– Vi har vært involvert i ulike faser i dette arbeidet og har kommet til at det er godt forenelig med våre retningslinjer: Det bidrar ikke til nye kilder til informasjon, men bare kopler data sammen på en ny måte. Vi har ikke noe imot mer effektiv bekjempelse av skatteundragelser, så lenge det skjer innenfor dagens lovhjemler. Når det gjelder lån, er det viktig at kunden blir godt informert og at det er mulig å si nei.

De neste stegene i samarbeidet vil de ikke gå ut med, utover at både NAV og politiet er de to neste naturlige aktørene som skal kunne nyte godt av mer effektive digitale samkjøringer.

Siv Jensen priser samarbeidet.

– Dette er en gledens dag. Vi er over gjennomsnittet opptatt av forenkling i alle ledd og dette er et meget godt eksempel, hvor det private og offentlige etater finner hverandre i et samarbeid, som gjør det lettere for forbrukerne, som reduserer kostnadene og som kan bidra til å gjøre det lettere å finne eventuelle kriminelle.

– Vi er også opptatt av personvernet, men det snevres ikke inn her. Vi håper at dette kan videreutvikles til bruk i andre deler av offentlig sektor og med flere private aktører.