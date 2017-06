Mistenkt bankraner pågrepet

Politiet har pågrepet en person fra Lillesand-området, etter at banken i Sørlandsbyen ble ranet i dag.

Pågripelsen pågikk uten dramatikk i Lillesand sentrum. Da hadde politiet lett etter mannen i rundt fire timer. Den pågrepne, som er en kjenning av politiet, er nå kjørt til arresten i Kristiansand.

Det var like før klokken 15.00 i dag at politiet fikk melding om at Lillesands Sparebank ble ranet.

– Jeg var i banken da det skjedde, sammen med 12 ansatte. Nå sitter vi sammen og prater gjennom det som har skjedd. Alle er nødvendigvis oppskaket og opprørt. Det er dramatisk når ordet ran nevnes, sier fungerende banksjef Morten Arentz-Grastvedt.

Politiet etterlyste en mann som var iført en svart hettejakke og en svart Adidas joggebukse og en hvit bandada rundt halsen.

– Jeg kan avkrefte at det ble brukt skytevåpen i hendelsen, utover det kan vi ikke si noe mer om hva som skjedde i forbindelse med ranet av etterforskningsmessige hensyn, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivan ved Agder politidistrikt.

Politiet gjennomførerte fortløpende etteretning i kveld og lette på ulike steder i Lillesand.

Fikk med seg ukjent beløp



– Vi lette etter en navngitt mann som er kjent av oss fra tidligere. Vi er rimelig sikre på at det er han som har forvoldt ranet. Mannen er fra omådet, bekrefter Kleivan.

Det var fem kunder i banklokalet da ranet skjedde, politiet har avhørt disse. Kommunens kriseteam har gitt oppfølging til de som opplevde den dramatiske hendelsen.

– Det er ikke mye cash tilgjengelig i en bank i dag, vi har safer tilgjengelig i kassa. Men det er alltid noe tilgjengelig. Beløpet gjerningsmannen ranet til seg er ukjent,sier fungerende banksjef Morten Arentz-Grastvedt.

Det er første gangen Lillesands Sparebank opplever ran. Banken er i år 165 år gammel.