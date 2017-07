Lastet ned app og ble 21 millioner kroner rikere (for en stund)

Stig Rovik skjønte ingenting da han gikk inn på mobilbanken og saldoen hadde økt med over 21 millioner kroner.

– Jeg satt i Gågata i Kristiansund og skulle ha meg en kaffe sammen med en kompis. Da jeg skulle overføre penger fra en konto til en annen sto det at det var disponibelt 21 millioner kroner, sier Stig Rovik.

– Hva tenkte du da?

– Ka i helvete! – for å være helt ærlig. Det var surrealistisk og helt sykt. Jeg kjente at hjertet gikk to-tre slag raskere, for jeg hadde jo levert både lotto og vikinglotto. Men jeg hadde ikke fått noen telefon fra Hamar, forteller han.

Bedre ferie



Det er NRK som først omtalte saken. Kristiansunderen forteller til VG at han antok at summen måtte være feil og slo derfor mobilen av og på.

IKKE LOTTO: Stig Rovik hadde ikke fått noen telefon fra Norsk Tipping, og ante at flaksen ikke hadde slått til. Foto: Privat

Men fortsatt sto beløpet der. Han konfererte seg med både sin kafevenn og deretter ringte han sin far, som har jobbet i bank i 40 år. Ingen av de kunne gi en forklaring på beløpet.

– Det så veldig reelt ut, for da jeg overførte penger mellom kontoene ble beløpet trukket fra summen på over 21 millioner. Jeg sa til min far at det blir ferie på Marutius i år. Men det var mest på spøk da, sier han.

For Roviks bange anelser slo til og da han la ut bildet på Facebook viste det seg at flere hadde fått oppgitt samme millionsum.

– Og da jeg sjekket senere på dagen var det gått tilbake til samme gamle kjedelige saldoen, sier han.

73 banker rammet



Rovik har konto i Surnadal Sparebank, en av 73 lokalbanker i landet som er tilknyttet Eika Gruppen. Feilen oppstod ved utrulling av en ny mobilbank i bankalliansen.

– Det som skjedde er at en ny mobilbank-app for android ble lagt ut, hvor denne feilen oppstod. Feilen ble rettet opp mindre enn et døgn senere, så det er de som har lastet ned appen i denne perioden som har blitt rammet, sier informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika Gruppen.

– Bare et tall



Han forteller at mobilbanktjenesten kommer fra en leverandør i Danmark og at Eika Gruppen enda ikke har fått noen rapport på hvorfor feilen oppstod. Han har heller ikke oversikt over hvor mange som lastet ned appen i den aktuelle perioden.

– I ett av modusene når du skal utføre en betaling, så står det en saldo som var feil i betalingsbildet. Dette var da ikke disponibelt, men bare et tall, sier han.

– Hva om folk tenker at de har vunnet i lotto?

– Folk kunne jo tro at det var riktig, så det er beklagelig. Det må vi dessverre fortelle at det ikke er, sier Ulven.