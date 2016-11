Kortsvindelen øker - Nordea- og DnB-kunder også rammet

Den omfattende nettsvindelen med kort øker i omfang. Nå bekrefter også Norges to største banker at de har kunder som er rammet av svindelen.

I går ble det kjent at 150.000 bankkunder i Danmark og Norge må klippe sine gamle betalingskort i stykker og få nye tilsendt, etter at de har handlet i en ikke navngitt nettbutikk. 45.000 av kundene er i Norge.

Sparebanker med felles kontrollselskap



Blant bankene som var omfattet av kort-utskiftingen var mange av landets sparebanker – som alle benytter seg av selskapet Nets for å overvåke mulig avvik i betalingsflommen.

De to største bankene i Norge benyttet ikke Nets – DNB bruker selskapet Evry, og det samme gjør Nordea, som sier at de også utfører denne typen analyse og kontroll internt.

Nå bekrefter Nordea at også de har tatt affære med sine kunder som har brukt denne nettbutikken:

– Vi har sendt ut en henvendelse til fem tusen kunder om at de bør skifte ut kortene sine, og dette skjer etter det som ser ut som et sikkerhetsbrudd i forbindelse med denne nettbutikken, sier pressesjef Christian Steffensen i Nordea til VG.

DnB har noen tilfeller



DNB opplyser at banken så langt ikke har gjort noen massehenvendelse til sine kunder.

– Vi har hatt noen få svindelsaker knyttet til det aktuelle nettstedet og håndterer det på vanlig måte. Det oppdages av våre systemer, og vi ringer opp kunden, sier informasjonsrådgiver Andreas Nyheim.

Han sier at banken overvåker kortbruk, og forsøker å ligge i forkant og fange opp fremtidige svindeltrender.

– Når det dukker opp konkrete hendelser så følger vi selvsagt ekstra nøye med. Når det er nødvendig så iverksetter vi forebyggende tiltak for å sikre at kundene ikke blir berørt. I de tilfellene vi oppdager misbruk så følger vi det opp direkte med den enkelte kunde.

– Våre kunder er ikke rammet av Nets’ oppfordring om sperring av kort, sier Nyheim.

Nets går fortsatt ikke ut med informasjon om hvilken nettbutikk dette dreier seg om, og her er forklaringen fra Nets' pressesjef Stein-Arne Tjore overfor E24:



Uskyldig tredjepart



– Den eneste fellesnevneren vi har, er at kortene på et eller annet tidspunkt har vært innom denne nettbutikken. Den kan dermed være en helt uskyldig tredjepart, og en eventuell advarsel mot å handle i nettbutikken av preventive hensyn vil kunne rette et feilaktig søkelys mot nettbutikken, forklarer Stein-Arne Tjore.

– I og med at vi ikke vet hva som er årsaken til at kortdata er kommet på avveie og hvordan dette har skjedd, kan vi ikke navngi en nettbutikk, slår Tjore fast.

Nets har ingen direkte relasjon til nettbutikken, og har dermed ikke mandat til å gjennomføre egne undersøkelser. I stedet må Nets melde fra til de internasjonale kortselskapene, slik som Visa og MasterCard, som så vil undersøke nettbutikken og – hva som har skjedd – nærmere.