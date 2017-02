DNB varsler ny nedbemanning

DNB varslet på et allmøte torsdag at det kommer nedbemanninger innen bedriftsmarkedet.

Konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, Benedicte Schilbred Fasmer, informerte på et allmøte torsdag om omorganiseringsplanene for de i banken som jobber med bedriftsmarkedet.

– Første varsel

Hun varslet sammenslåing av avdelinger og at prosessen vil bety nedbemanninger. Men hvor mye og hvem som vil rammes, fremkom ikke.

– Det var et første varsel om at det vil komme nedbemanninger, forteller en kilde til VG.

Etter det VG forstår vil det bli gitt mer spesifikk informasjon fra 8. mars.

Dagens struktur med syv regioner bli redusert til fire. Endringene vil ramme bedriftsmarkedet, stabsfunksjoner og administrasjonen. Det blir også fremholdt at det er mulig at en endring i utlånspraksis kan få konsekvenser:

I dag kan bedriftsmarkedet håndtere lån mellom én og åtte millioner kroner til små og mellomstore bedrifter. Nå skal det vanlige kundesenteret kunne håndtere lån mellom en og tre millioner kroner.

Det innebærer at bedriftsmarkedet kan miste behandling av de laveste lånene.

– For tidlig å si



Schilbred Fasmer bekrefter omorganiseringsplanene:

– I første omgang er dette en intern endring av regionstrukturen vår. Vi går fra 7 til 4 regioner i bedriftsmarkedet i DNB. Formålet er enklere beslutningslinjer som gjør oss mer effektive, slik at vi kan levere enda bedre løsninger for de 180.000 bedriftskundene våre fremover.

– Er det planlagt nedskjæringer: I så fall hvor mange?

– Det digitale skiftet gjør at også bedriftskundene blir mer selvbetjente, og derfor vil behovet for manuell arbeidsinnsats være mindre fremover. Det er for tidlig å si noe konkret om utfallet av prosessen, samtidig kan vi ikke utelukke at det blir noe færre årsverk totalt sett gjennom omorganiseringen, sier hun.

– Vil omstruktureringene ha konsekvenser for kundene?

– Vi kommer til å låne ut mer penger til små og mellomstore bedrifter over hele landet i år enn i fjor, og målet vårt er at kundene skal oppleve oss enda mer tilgjengelige og relevante etter omorganiseringen. Vi trapper samtidig opp satsingen på enkle digitale løsninger som vi er sikre på at kundene vil oppleve som positivt.

– Ferdig i løpet av mai



– Hva er prosessen videre: Når er det planlagt at de første nedskjæringene skjer?

– Vi har veldig ryddige prosesser for omstilling i DNB, i tett samarbeid med de tillitsvalgte. Nå skal vi først plassere lederne i sine roller, og deretter resten av organisasjonen. Prosessen vil være ferdig i løpet av mai, sier hun.

Omorganiseringen og den kommende nebemanningen i bedriftsmarkedet kommer året etter at DNB foretok store kutt i personmarkedet i fjor, da 600 stillinger ble nedbemannet.