Auduns (51) kort ble sperret: – Vil vite hvilket nettsted som er rammet av svindelen

– Jeg har handlet på mange ulike nettsteder i utlandet i mange år, og alltid opplevd det trygt. Nå vil jeg gjerne som kunde vite hvilket nettsted som er rammet, sier Audun Engesbak (51).

Han har fått melding fra sin bank om at han får nytt kort i posten, og at hans gamle blir slettet når han mottar det nye.

Rundt 45.000 nordmenn og 100.000 dansker har fått melding om å sperre sine betalingskort på grunn av svindel i en nettbutikk. Foreløpig er det ikke opplyst hvilken nettbutikk dette handler om.

Kortet brukt i USA



Prosjektlederen og ingeniøren fra Larvik reiser mye utenlands, og har handlet hos mange ulike nettsteder i mange år:

Dette er Nets * Nets er et dansk-norsk IT-konsern som er blant Nord-Europas største tilbydere av betalingskort og elektroniske betalingsløsninger. * Selskapet leverer en rekke kort- og kontobaserte tjenester, samt betalingsløsninger for varehandelen. * Nets hovedkontor ligger i København, men har også et stort kontor i Oslo. Totalt har Nets vel 2.600 ansatte i fem land. * Nets er notert på børsen i København.

– Det har aldri bydd på problemer for meg. Jeg har også brukt betalingstjenesten Klarna og PayPal, uten noen vansker. For et par år siden fikk jeg imidlertid en oppringning fra Bankenes Betalingssentral – de ville vite om jeg var i USA? Noe jeg kunne avkrefte. Da sa de at kortet mitt nå ble sperret, og jeg fikk nytt i posten.

Mer hørte han aldri om saken.

FÅR NYTT KORT: Slik så meldingen fra banken til Audun Engesbak ut. FOTO ALF ØYSTEIN STØTVIG/VG

– Men da har nok kortinformasjonen blitt misbrukt i USA. På den måten er det jo greit, jeg følte meg ivaretatt. Jeg overførte bare penger til mitt andre kort, og ordnet meg på den måten – ingen problemer.

Ønsker mer informasjon



Han mener kundene har krav på mer informasjon om nettsvindelen:

– Jeg som kunde vil gjerne vite hvilke nettbutikk som er rammet av dette. Det kan godt være at de som etterforsker dette har grunner til ikke å informere om det foreløpig, men jeg vil gjerne vite det, sier Engesbak.

Han kommer ikke til å forandre særlig mye på sine handlevaner på nettet:

– Nei, men kanskje jeg vil bruke mer Klarna og PayPal, men vi vet jo ikke om PayPal er en tjeneste som er rammet av dette, sier Audun Engesbak.

MILLIONBELØP: Nettbutikkunder er svindlet for millionbeløp, sier kommunikasjonssjef Svein-Arne Tjore i Nets. Foto: Nets

Full forståelse



Det er det nordiske betalingsselskapet Nets som slo alarm om kortsvindelen fra en nettbutikk.

– En av våre tjenester er å overvåke kortdata for en del banker og betalingsinstitusjoner, og vi oppdaget en sammenheng mellom handel i en bestemt nettbutikk og senere svindel av kortene som ble benyttet. Derfor informerte vi om dette, for å være føre var og forhindre videre misbruk, sier kommunikasjonssjef Svein-Arne Tjore i Nets Norge.

– Vi vet altså ikke hva som har skjedd, og hvordan dette er gjort. Vi ser bare en sammenheng, og ber bankene ta affære. Vi har full forståelse for at kundene gjerne ønsker å bli informert om hvilken nettbutikk som er rammet, men vi vet ennå ikke om det er her svikten har vært – eller hvordan kortdata har kommet på avveie.

Han sier at betalingskort er misbrukt for millionbeløp – men at antallet svindlede kunder er betydelig mindre enn de 45 000 norske og 100 000 danske som nå blir anbefalt å sperre kortene sine.

– Er det trygt å legge ut kortinformasjon i nettbutikker?

– Ja, generelt er det ikke farlig. Men bruk gjerne kjente steder. Et tips er å benytte kredittkort – ikke ditt ordinære bankkort. Da går ikke pengene fra deg straks, og du har tid til å reagere i forhold til banken og kortselskapet. Og husk på å følge med på kontoen, sier Stein-Arne Tjore i Nets.

10 000 sparebankkunder



Blant bankene med kunder som er rammet, er 74 lokalbanker i Eika-alliansen, 5000 kunder i Skandiabanken og 10.000 kunder i sparebankene. DnB har så langt ikke kunder som er rammet.

Slik lyder meldingen på SMS fra Bamble Sparebank:

«Hei. Banken har mottatt en anbefaling om å sperre debetkortet ditt. Grunnen til dette er at kortet er brukt i en nettbutikk, hvor trolig kortopplysningene har kommet på avveie. Dette er et tiltak for å forhindre mulig misbruk senere. Vi bestiller derfor et nytt kort til deg. Det gamle kortet sperres når du mottar ditt nye debetkort. »