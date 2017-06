På tuppa etter fingerbøl

BALLANGEN/OSLO (VG): Hun kan ha et fingerbøl på hver finger, hvis hun vil. Men da kan hun ikke sy.

– Det går jo ikke an å sy med et lite tog eller perle på fingertuppen, ler Tove Arntzens (63).

De aller fleste fingerbølene i samling er bare til pynt.

Tove er et aktivt medlem av Ballangen Husflidsstua, og hovedinteressen er quilting.

Når hun syr lapper sammen til fargerike tepper, bruker hun maskin. Men kantene med sys for hånd, og da ville pynten på fingerbølene gjort pirkearbeidet umulig.

Mormors gave

MORMORS: Fra 1919. Foto: privat

– Men denne kunne jeg brukt, sier hun, og holder frem mormorens metallfingerbøl fra 1919. Det eldste i samlingen. Det har inngravert mormorens navn: Emmy.

– Jeg vet ikke så mye om mormor, men jeg tror hun jobbet som hushjelp og fikk denne i gave da hun sluttet på sin første arbeidsplass, sier Tove.

Selv om hun syr mye selv, er det litt tilfeldig at hun begynte å samle på fingerbøl.

Den første var en suvenir fra Nordkapp i 1991. Siden har ballet det på seg.

VIKING: Fra Hadeland. Foto: Privat

– Jeg har alltid hatt litt samlemani. Da jeg var liten samlet jeg på bamser og dukker, men mistet alt i brann. Kanskje det er grunnen til at jeg har fortsatt med å samle i voksne alder, sier hun.

Da sønnen flyttet ut, ble hans gamle bamser starten på en ny samlemani. Tove hadde bortimot 100 bamser, før hun til slutt ga bort hele samlingen til barn som kunne ha glede av dem.

På 80-tallet hadde hun en periode morter-mani. Men mortersamlingen begynte å ta så stor plass etter hvert at den til slutt havnet på loppemarked.

Ingen god investering



TOG: Fra Skagway, Canada. Foto: Privat

I 1994 samlet hun på OL-pins.

– Tror jeg har alle. De er innrammet i egne glassmontere. Jeg har prøvd å selge dem på Finn, men det var ingen respons. Det finnes ikke interesse for sånt nå lenger, fastslår hun.

Fingerbølene er heller ikke noe hun tror vil stige i verdi.

– Nei, det er nok bare noe jeg bruker penger på, smiler hun.

Men det er en hyggelig hobby. En hobby hun deler med mange. Bare blant vennene på Husflidstua er det fire som samler på det samme, og hver gang noen av dem er på reise, kjøper de fire fingerbøl som de bytter med hverandre.

RING: Fra Kina. Foto: Privat

– Jeg kjøper også det jeg kan komme over på auksjoner og loppemarkeder. Men det blir stadig vanskeligere å finne noe der, et tydelig tegn på at mange er på jakt etter det samme, sier Tove.

Selv har hun til sammen 650 fingerbøl fra Norge og resten av verden.

– Men det er sikkert ikke mange på landsbasis. Jeg vet der er samlere som har mange flere enn meg, sier hun.

Suvenir-bøl

Det fineste fingerbølet i samlingen, synes Tove, er det av perlemor som kommer fra en perlefabrikk i Spania. Selvsagt med en perle på toppen.

PERLER: Fra Mallorca. Foto: privat

Hun har fingerbøl fra mange land. Det mest langveisfarende kommer fra Kina og ser ut som en kobberring. Det er et ordentlig fingerbøl, og ikke bare til pynt.

Ellers er det flest suvenir-bøl i samlingen. Hun har Prinseesse Diana-bøl, Big Ben-bøl, delfin-bøl og viking-bøl, Bergen-bøl, Oslo-bøl og Holmnenkollen-bøl. 400 av fingerbølene er fra Norge.

I samlingen står det også en liten gjenstand som ikke er fingerbøl. Det er en bitte liten bordklokke.

– Den kjøpte sønnen min til meg da han var på russetur til England. Han ville kjøpe et fingerbøl, men fant det ingen steder. Men han gjorde så godt han kunne. Derfor står bordklokken sammen med fingerbølene, forteller Tove Arntzen fra Ballangen.