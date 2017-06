Politiet etterforsker bussråkjøring

Oslo-politiet har opprettet sak mot bussjåføren som kjørte på feil side av veien i Bærum onsdag.

En sjokkert bilist filmet forbikjøringen. I filmen ser du en Ruter-buss kjøre forbi i motgående kjørefelt i en rundkjøring, før den må kaste seg inn før en møtende bil i inngangen av en tunnel.

Nettbuss kalte hendelsen for «uakseptabel» og reiseselskapet Ruter uttalte at de «ser alvorlig på saken». Nå bekrefter Oslo politidistrikt at de har startet etterforskning.

– Vi ser på saken, og det vil bli foretatt avhør, sier seniorrådgiver Roar Hansen til TV 2.

Blant vitnene som skal avhøres er mannen som filmet hendelsen. Han har tidligere fortalt til VG at han var sjokkert over hvordan bussjåføren risikerte sikkerheten til passasjerene og andre bilister.

– Kona mi tar denne bussen hver dag, og hun er gravid. Det var en veldig farlig situasjon, og jeg ble veldig provosert. Sjåføren risikerer andres liv fordi hun ble irritert på en bilist ... Jeg ble helt tatt på sengen av hele situasjonen.

Hendelsen ble fanget på film ved Løkkeåstunnelen i Bærum like før klokken 23 onsdag kveld.

