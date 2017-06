Skyssbåt på land ved Sandnessjøen

Lovundskyss-ferjen hadde to passasjerer om bord da den kjørte på land i morgentimene i dag.

Operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Odd Ivar Pettersen, opplyser til VG at ulykken skjedde ved ferjeleiet Bjørnen.

– Båten har gått på skjær, men vi vet ikke noe om årsaken ennå. Vi foretar undersøkelser nå, blant annet avhør av mannskapet, for å se om vi kan få klarlagt årsaksforholdet, sier Pettersen.

Operasjonsleder forklarer at det var totalt fire om bord, inkludert mannskapet på to personer.

– Det er ingen personskade. Alle om bord er fraktet til land, og berging av båten pågår nå.

Svein Ingebrigtsen ved Lovundskyss sier til VG at heller ikke de vet noe om hendelsesforløpet ennå.

– Ulykken skjedde kl 07.30. Vi har tatt vare på de to som var passasjerer og fått dem trygt i land. Nå jobbes det for fullt for å redde fartøy og miljø, forteller han.

Lovundskyss er et lite rederi som kjører langs Helgelandskysten. Den aktuelle kapteinen er ifølge Ingebrigtsen erfaren og har vært ansatt i selskapet i flere år.

– Ferjen skal ha vært på vei bort fra Bjørnen da hendelsen inntraff, forklarer Ingebrigtsen.

