Båtulykke i Harstad havn - to hardt skadet

Her reddes flere personer etter at en turistbåt kræsjet i havnen i Harstad. 22 personer er fraktet til sykehus.

15.05 i dag mottak politiet i Harstad en melding om en ulykke utenfor havnebassenget i Harstad. En turistbåt hadde kræsjet inn i en vannfontene.

Flere personer havnet i vannet etter sammenstøtet med installasjonen. Det var to båter i følge med totalt 24 personer som begge hadde for stor fart inn mot havna. Båtene skal ha tilhørt en lokal reiselivsaktør.

Harstad Tidende melder at flere personer er skadet. I båten som krasjet skal det ha vært elleve personer. To av de er hardt skadet.

Politet melder i en pressemelding at 22 personer er fraktet til sykehus for oppfølging.

SKADET: En mann blir fraktet med ambulanse fra havna. Foto: Frank R. Roksøy/Harstad Tidende

Gunnar Berg var vitne til ulykken fra stua si. Han satt og så på TV da han oppdaget to båter komme inn mot havna i voldsom fart.

– Jeg hørte et voldsomt smell. Den ene ribben hadde kjørt inn i et Selbanes Seil og flere mennesker havnet i vannet. De fleste så ut til å ha redningsvest, sier Berg til VG.

«Seilet» som båten kræsjet i er en flytende vannsøyle med lys som ligger i havnebassenget. Navnet på fontenen er Asbjørn Selsbanes Seil og forestiller et 50 meter høyt seil.

Politiet var raskt på plass og personene ble dratt opp av vannet og over i den andre båten.

Berg forteller at et ambulansehelikopter er på stedet. Han har utsikt over hele Harstad havn fra stua.