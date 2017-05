Sjøfartsdirektoratet krever motor i vikingskip

Sjøfartsdirektoratet krever at det settes inn motor, redningsflåter og varselskilt om nødutganger i Osebergskip-kopien.

Det får en rekke politikere til å reagere.

– Man vet nesten ikke om man skal le eller gråte. Det å kreve fareskilt med nødutgang er latterlig. Dette er jo en robåt med seil, sier stortingspolitiker Anders Tyvand (Krf) til Tønsbergs Blad, som først omtalte saken.

Nye regler

Hittil har Saga Oseberg vært registrert som et fritidsfartøy, men Sjøfartsdirektoratet mener at vikingskipkopien nå må anses som et passasjerskip når skoleklasser, firmaer eller andre passasjerer er om bord i skipet. Bakgrunnen for de nye kravene er blant annet en ny forskrift om skipsfart som ble iverksatt 1. januar 2017.

Tyvand mener kravene grenser til de absurde.

Han får støtte av flere politikere som mener den nye forskriften vil gjøre det umulig å operere kopien av Osebergskipet, og har allerede anmodet næringsminister Monica Mæland om legge press på at det gis dispensasjon fra kravene.

– Jeg tar det for gitt at statsråden vil bidra til å finne en løsning. Det ville vært forferdelig trist hvis denne båten skulle ligge i kai og ikke kunne ta folk på tur, sier Tyvand.

TILBAKE I TID: Her viser smeden Sigurd Breda l(16) sitt fag til kongeparet under sjøsettingen av Osebergskipet i Tønsberg i 2012. FOTO: ALF ØYSTEIN STØTVIG / VG

Presser Mæland

Også stortingspolitikere Kårstein Eidem Løvaas (H), Morten Stordalen (Frp) og Sveinung Rotevatn (V) har sagt at de vil presse Mæland hvis direktoratet ikke vil innvilge dispensasjon som Stiftelsen Oseberg Vikingarv har søkt om.

Leder av båtlaget og driftsansvarlig i Stiftelsen Oseberg Vikingarv, Ole Harald Flåten, bekrefter til Tønsbergs Blad at de nye reglene kan bety slutten og at det er helt uaktuelt å installere motor i Saga Oseberg. Flåten sier de ikke vil vil sette inn motor fordi Saga Oseberg egentlig er en stor robåt, som ble bygget på samme måte som for 1200 år siden.

– Vi kan ikke ødelegge det ved å sette inn en motor, sier Flåten.

Politikerne mener også at stiftelsen vil tape penger når de nå må avvise turer med vikingskipet og sier at Saga Oseberg er avhengig av inntekten fra blant annet Den kulturelle skolesekken, hvor de tar med skoleelever ut på Byfjorden.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, sier til NRK at hensynet til sikkerhet er årsaken til at direktoratet nevner krav om motor. Aarhus presiserer at direktoratet ikke har kommet med et endelig vedtak.

