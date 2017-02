Nødsignal fra båt utenfor Sotra

En mann er funnet i god behold etter at et mayday-signal ble sendt ut fra en båt i området mellom Bildøy og Ågotnes i Hordaland.

En person er funnet i Rotavika på Bildøy og brakt til land av redningsskøyten, opplyser Hovedredningssentralen (HRS). Men det er foreløpig uklart hva det dreier seg om. Meldingen ble sendt ut klokken 14.58.

– En båt og en mann er funnet i sjøen. Han er litt kald og trenger ettersyn. Han har ropt om hjelp, men hendelsesforløpet er litt uklart. Vi vet ikke hva som har skjedd, sier redningsleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen på Sola til Vestnytt.

Ifølge pressesjef, Anders Bang-Andersen i Hovedredningssentralen, vil personen bli tatt hånd om av helsepersonell på land.

– Det ble umiddelbart sendt flere båter til området, deriblant marinefartøyer og en redningsskøyte. I tillegg er luftambulansen fra Bergen på plass og søker fra luften, sa Bang-Andersen til VG, like før personen ble funnet.



Han forteller også at det ble etablert kontakt mellom et av fartøyene og havaristen, men at han ikke har opplysninger om hvilke beskjeder redningsfartøyet har fått.

– Vi venter nå på å få vite hva dette dreier seg om, sa Bang-Andersen.

Alle nødetatene var på stedet.

– Vi har sendt ut brann- og redningsbåt, luftambulanse og redningsskøyte, sa Ole Jakob Hartvig ved 110-sentralen, og la til:



– Vi fikk melding om det via politiet og det var visstnok dårlig linje da beskjeden fra båten kom, så vi vet foreløpig ikke noe mer. Men vi tror det er snakk om en fritidsbåt.