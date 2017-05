Huset funnet drivende i fjorden – huseieren frykter sabotasje

VAKSDAL (VG) Eier Leif Tore Xe (43) har ingen god forklaring på hvorfor huset hans ble funnet drivende på fjorden. Han frykter sabotasje.

– Det har tålt stormer, og var nærmest usenkbart, sier han.

RYDDER OPP: Huseier Leif Tore Xe (43). Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

– Det hele må ha skjedd så fort, jeg kan ikke forstå hvordan. Og sabotasje kan ikke utelukkes, sier huseier Leif Tore Xe (43).

Han kjøpte huset på lekteren for fire år siden, men mener at den er bygget på 80-tallet, og blant annet har tjent som base for oppdrettsanlegg.

– Selve flytedelen består av 160 tonn betong, og er laget av flere nærmest vanntette

skott, slik at det var vanskelig å få den til å synke. Den har vært innefrosset i is, og den har tålt stormer, og det er utenkelig at for eksempel regnvann skulle gjøre at den sank. Heller ikke tror jeg at den skulle være påkjørt av båt, det ville i så fall gått svært hardt ut over båten. Riktignok er det en bunntappekran i den, som selvsagt kan ha blitt åpnet, men da skal du vite hva du gjør, og du må være sterk.

Var til salgs

43-åringen har en mangslungen bakgrunn blant annet som musiker, da han brukte artistnavnet Xe – fra familienavnet Ekse. Siden har dette blitt navnet. Han har vært aktivt innen etablering av småkraft i distriktet, og han er fortsatt aktiv kickboksing-utøver.

Han hadde planer om å pusse bygget opp, og leie det ut. Men for øyeblikket lå det til salgs på finn.no, hvor han påpeker at huset trenger noe oppgradering for beboelse, men at det kan egne seg for eksempel som base for dykkerklubber eller lignende.

HUS VED KAI: Slik ble huset på lekteren presentert i finn.no-annonsen. Foto: Privat

– Neppe påseilt av båt

Han ser på det flytende huset at det er påført en større knusningsskade på ene veggen.

– Det kan tale for at vi har hatt en påseiling, men også at det hele har gått til bunns, og at selve

huset har blitt slått løs i sammenstøtet med bunnen, og at det har flytt opp igjen. Det hele må ha skjedd nokså fort, for folk har sett den flyte helt fint sent lørdag kveld.

Leif Tore Xe har forsikret husbåten for en million kroner, opplyser han.

– Men det vil koste seks millioner kroner å få bygget dette nytt igjen.

FORTØYD I FJELLET: Her langs den smale og svingete veien langs Eidsfjorden mellom Dale og Modalen ligger nå huset fortøyd. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Nå er han i ferd med å utrede hvordan husrestene skal sikres og reddes.

– Jeg prøver å få tak i forsikringsselskapet for å ordne pengesiden, så må vi nok ha en kranbåt både for å ta dette på land, og ta opp andre husdeler som flyter i fjorden. Verst er noen gassflasker som flyter lavt og er vondt å treffe med en hurtiggående båt.

Privatsak

Politiet på Voss har foreløpig ikke engasjert seg i saken. Dette er så langt en sak for

eieren, mener politioverbetjent Robert Veseth ved Voss lensmannskontor til VG.

Teknisk sjef Torstein Mehus i Vaksdal kommune sier at kommunen ikke ser noen forurensningsfare til fjord, og at båten nå er sikret, og vil dermed ikke gå inn i saken.