Frykter ulykkessommer etter vannscooter-frislipp

Villmannkjøringen mellom en småbåt og en vannscooter endte nesten katastrofalt i Os i helgen. Politiet venter flere ulykker med personskader etter at vannscooterforskriften ble opphevet.

I en rasende fart kjører en småbåt og en vannscooter åpenbart om kapp i havnebassenget i Os, utenfor Bergen. De bryr seg fint lite om 5 knops fartsgrensen, i det båtføreren gjør en manøver og plutselig farer på hodet ut av den tippende båten og havner i vannet rett foran vannscooteren.

Det ser ut som det virkelig skal gå galt, i det vannscooteren i en voldsom fart ser ut til å skulle sluke personen som ligger i vannet.

Heldigvis gikk det bra. Båtføreren kavet seg opp i båten igjen, etter det ufrivillige møtet med det kalde vannet.

Vitnet som filmet dramatikken lørdag kveld bestemte seg for å dele videoen med lokalavisen Midtsiden.no for å advare mot kjøring i for høy fart og for kjøring på sjøen for tett sammen med andre.

– Jeg er overbevist om at konsekvensen vil være at vi vil oppleve flere ulykker med personskader etter frislippet på bruk av vannscootere. Det har vi sett ved selvsyn siden i vår, sier operasjonsleder Morten Kronen ved Vest politidistrikt.

Han viser til vannscooterforskriften som nylig ble opphevet av regjeringen, spesielt etter påtrykk fra Fremskrittspartiet. Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder.

– Vannscooterkjørerne kan nå ferdes i områder hvor det er flere fritidsbåter og mer trafikk, ergo så blir de eksponert på en helt annen måte enn om de hadde vært på egne baner eller områder. Jeg mener bestemt vi har grunn til å være bekymret når vi ser denne videoen, mener Kronen.

– Må oppføre seg



Bård Hoksrud (Frp) har vært en ivrig forkjemper for opphevelse av vannscooterforskriften.

– Kjøringen i Os viser med all tydelighet at alle som ferdes på sjøen, enten man kjører med båt eller vannscooter, må oppføre seg. Man skal følge fartsbegrensningene og de lovene og reglene som gjelder på sjøen. Det er viktig å bruke hodet uansett hvilket kjøretøy man sitter oppi, sier Hoksrud.

– Hva tenker du om at politiet sier det vil bli flere vannscooterulykker etter frislippet?

– Jeg vet at noen politfolk mener det, men andre politifolk har en annen holdning. Jeg håper og tror at denne type kjøring ikke vil eskalere. Hele poenget med forbudet er jo at det skal være lettere å kontrollere og håndheve, og så er det viktig at politet bruker ressurser på å slå ned på denne type kjøring, legger Hoksrud til.

Regjeringen skrev i forslaget de sendte på høring rett før jul at den ikke ser behovet for å forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy. Formålet var å sikre et mer ensartet og brukervennlig regelverk som skal være lettere å håndheve.

Frem til 2013 hadde Norge et totalforbud mot vannscooterkjøring. Kommunene hadde en begrenset adgang for å åpne opp for områder der det kunne tillates. Fra 2013 kom det forskrifter som blant annet tillot vannscooterkjøring mer enn 400 meter fra land.

–Vannscooter er et leketøy som skaper støy, usikkerhet og utrygghet for badende, padlende, båtfolk og hyttefolk, mener tidligere byrådsleder i Oslo og fylkesmann i Vestfold, Erling Lae. Han er nå styreleder i Norsk Friluftsliv.

ADVARTE: Vannscooter er et leketøy og ikke et fremkomstmiddel. Styreleder i Norsk Friluftsliv Erling Lae har advart mot vannscootere i lang tid, men er ikke blitt hørt av sitt eget regjeringsparti. Foto: Bjørn Thunæs , VG

Stortinget vedtok i 2000 et generelt forbud mot vannscootere på bakgrunn av at fremkomstmidlene ble oppfattet som svært forstyrrende, og fordi bruksmåten og farten gjør at støyen blir svært intens. Vannscootere brukes primært til lystkjøring og sport og tjener ingen nyttefunksjon ut over dette, skrev Miljøverndepartementet i bakgrunnen for lovforslaget om forbud.

– Leketøy ikke fremkomstmiddel



– Vi har advart mot oppheving av vannscooterforskriften hele tiden, og har hatt med oss et stort flertall av dem som har uttalt seg, kommuner og fylkesmenn. Konfliktene som nå kommer har vi advart mot, men ikke blitt hørt på, sier Lae.

Han mener at det faktum av vannscooterførere nå kan ferdes i kystnasjonalparken, er veldig uheldig spesielt av hensyn til fuglelivet.

Kommunene har imidlertid mulighet til å fastsette lokale forskrifter med hjemmel i motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven til å begrense bruk av fartøy på sjøen, av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.

– Problemet er at vannscooterforskriftene ble opphevet før kommunene rakk å lage forskrifter, og det er komplisert å lage forskrifter uten å dra inn andre fartøyer utilsiktet, sier Erling Lae.

Lae opplevde en rekke klager da han satt som fylkesmann i Vestfold, de fleste konfliktene handlet om støy.

– Jeg er overrasket over at frislippet kom. Vannscooter er et leketøy og ikke et fremskrittsmiddel. Har man gjort noe uheldig, så er det ingen skam å snu, mener høyremann Erling Lae, med klar adresse til regjeringen.