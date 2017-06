Fjordkommuner sammen om vannskuter-forbud, men fritt frem i sommer

Glad i vannskuter-kjøring? Skynd deg, for kommunene innfører ikke lokale forbud før til høsten.

Flere av kommunene rundt Oslofjorden går sammen om å innføre vannskuterforbud. Men det kommer ikke til å bli innført før etter sommeren på grunn av kravet til høring av nye lokale forskrifter.

– Jeg har henvendt meg til andre kommuner i indre Oslofjord for å samkjøre innføringen av et forbud. Og jeg har godt håp om at vi kan få til noe felles. Men på grunn av krav til høringsrunde, blir det nok ikke innført et forbud før etter sommeren, sier ordfører Nina Sandberg (Ap) i Nesodden kommune til VG.

– Jobber så fort vi kan



Nesodden er nabokommune til Oslo, der bystyret fattet vedtak om å innføre vannskuter-forbud sist onsdag. Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MdG) jobber for å sette forbudet ut i livet så fort som mulig, men ser poenget med en samkjøring med nabokommunene.

– Vi jobber så fort vi kan, men det kan ta tid på grunn av høringsfrister, skriver Berg i en sms til VG fredag kveld.

KJØRER PÅ: Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo, lover at vannskuterforbudet skal settes ut i livet raskest mulig, men må trolig vente til høsten på grunn av høringsfristen. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Nesodden-ordførerens henvendelse skal også ha gått til Frogn (Drøbak), Røyken, Hurum og Bærum kommuner, som alle omkranser indre Oslofjord og sammen med Oslo omfatter rundt 1 million innbyggere.

Hun mener det er en klar forskjell på båter og vannskutere, og at et vannskuterforbud kan forsvares.

– Ingen tvil om at vannskutere er designet for sport og moro, og slik sett har en annen funksjon enn båter, sier Nina Sandberg.

Hun og Lan Marie Berg forventer at politiet vil håndheve et forbud på fjorden, men vil ikke legge seg opp i politiets prioritering.

Politiet mot frislipp



– Selvfølgelig ønsker jeg at politiet skal håndheve et forbud, men politiet må selv prioitere sine oppgaver, bemerker Lan Marie Berg.

Politiet har vært krystallklare på at det ikke ville gi støtte til regjeringens frislipp.

– Vi kan ikke gi tilslutning til et forslag som etter vår oppfatning medfører så mange negative konsekvenser for folk flest og for samfunnet, skrev Politidirektoratet (POD) i sin høringsuttalelse til regjeringens frislipp.

Politiinspektør Ole Petter Parnemann i POD, som sto bak høringsuttalelsen, kan imidlertid ikke garantere at politiet kommer til å prioritere en håndheving av lokale forbud mot vannskuterkjøring.

– Politiet kan være mer til stede på sjøen, noe vi også forsøker. Men det varierer hvor mye vi kan være til stede, sier Parnemann til VG.

Begrenset håndheving



I høringsuttalelsen gjør POD det tydelig at politiet har begrensede ressurser til å følge opp båt- og vannsportaktiviteter i fjorder og innlandsvann.

– Politets kontroll- og håndhevelsesvirksomhet er høyst begrenset. Dels har politiet i kystsonen få politibåter, mange kystpolitidisrikt har ikke egen båt i det hele tatt. Og dels er kontrollvirksomhet og tjenestetid på sjøen av ressursaker vesentlig mindre enn ønskelig, skrev POD og Parnemann i høringsuttalelsen.

Samtidig var kontrollene i 2016 færre enn på mange år, og ingenting tyder på en økning i tiden fremover, gikk det frem av høringsuttalelsen.

Villmannskjøring



Også på Vestlandet er politiet skeptisk til frislippet fra regjeringen.

– Jeg er overbevist om at konsekvensen vil være at vi vil oppleve flere ulykker med personskader etter frislippet på bruk av vannscootere. Det har vi sett ved selvsyn siden i vår, sa operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til VG etter en villmannskjøring mellom en småbåt og en vannskuter i Os utenfor Bergen i mai.

Norsk Motorsportforbund (NMF), som organiserer båtsportgrenene i idretten, mener vannskuterkjøringen må reguleres som idrettsanlegg i egnede områder.

– Denne idretten fenger barn og unge der den er tilgjengelig, men problemet har lenge vært at det er for få områder det har vært mulig å organisere og utøve idretten, sier båtsportleder Ivar Schjetlein i NMF til VG.

Han mener kommunene at dersom kunnene nå starter prosesser med å regulere områder og anlegg for båtsport, vil det bli mye enklere å få respekt for at andre områder blir skjermet og forbeholdt rolig rekreasjonsaktivitet.