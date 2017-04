En død etter båtvelt i Snåsavatnet i Nord-Trøndelag

En kvinne døde etter at en båt med to personer veltet i Snåsavatnet i Nord-Trøndelag.

– Båten veltet rundt 40 meter fra land. Kvinnen omkom. Mannen tok seg til land, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Nord-Trøndelag politidistrikt til VG.

Han sier at de to var ute i båt i Snåsavatnet for å trekke garn.

– Mannen er i sjokk. Da han kom til land fortalte han at kvinnen hadde omkommet. Den omkomne kvinnen ble plukket opp av en annen båt, sier Krogstad.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken halv ti lørdag formiddag. Det ble drevet gjenopplivning på stedet. Nødetatene ankom stedet før klokken ti, og luftambulansen var på plass litt før halv elleve. Ifølge Trøndelag politidistrikt skjedde ulykken ved Valøya.

Mannen er i 60-årene og kvinnen i 50-årene. De to delte bostedsadresse.