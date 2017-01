Brønnbåten «Fisktrans» havarerte – seks berget i dramatisk redningsaksjon

– Du har en nyfødt baby hjemme, Thomas. Hopp, for faen!

Nå takket skipper Thomas Torrisen redningsmannskapene for livet.

– Det var mitt livs verste mareritt, sier skipper Thomas Torrisen til Bodø Nu om den dramatiske redningsaksjonen onsdag morgen.

Det var klokken 06.39 i dag tidlig at Hovedredningssentralen Nord-Norge meldte på Twitter at en brønnbåt med seks personer var i havsnød i Steigen.

Da var det mer enn halvannen time siden Torrisen og styrmann Christine Møller først ble klar over at de hadde mistet kontrollen over roret.

Sterk storm



– Vi prøvde alt for å finne ut hva som var galt, men fant ikke feilen, sier Torrisen til lokalavisen.

TAKKNEMLIGE: Christine Møller og Thomas Tørrissen kan ikke få takket redningsmannskapene nok etter de dramatiske timene onsdag morgen. Foto: Preben Hunstad/Bodø Nu

Det var full storm i området, og båten drev i stor fart mot holmen Storskjerpa. Samtidig som mannskapet forsøkte å finne ut av de tekniske problemene, ble redningsskøyten «Skuld» og et Sea-King-helikopter sent i retning brønnbåten.

– Det var dramatisk, og kunne fort ha blitt enda mer dramatisk. Det var full storm, og mye sjø, sier redningsleder Raymond Prestøy til Avisa Nordland.

Klokken 06.40 var redningshelikopteret framme. Det ble først forsøkt å sende en mann ned på dekk, men det viste seg å være umulig på grunn av det dårlige været.

I stedet fikk mannskapet på seks beskjed om å hoppe på ned i de svarte vannmassene.

– Hopp, for faen!

– Det var ikke artig å stå i porten på dekk og vente på å hoppe til havs. Det var ordentlig ubehagelig. Jeg pustet med magen, tårene rant, men det var bare én ting å gjøre, sier 26 år gamle Christine Møller til Bodø Nu.

Torrisen hadde egentlig planlagt å hoppe sist. Han sier til Avisa Nordland at han først skjønte alvoret i situasjonen da han fikk streng beskjed av sidemannen:

– Du har en nyfødt baby hjemme, Thomas. Hopp, for faen!

Klokken 07.19 var alle hentet opp i helikopteret. Like før klokken 08.00 i dag tidlig landet helikopteret i Bodø, med mannskapet i god behold.

Torrissen sier han er glad for at mannskapet beholdt roen i dramaet.

– Min bekymring var at de skulle få panikk. Men de gjorde alt rett. Jeg kan ikke få fullrost dem og redningsfolkene nok, sier han til Bodø Nu.