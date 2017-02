263 meter langt lasteskip står fast med motorstopp på Jæren

Et lasteskip med motorstopp ligger rundt 100 meter fra land ved Feistein fyr på Jæren i Rogaland. Slepebåter er på plass ved skipet.

Skipet har et mannskap på 20 personer om bord og har drevet i sjøen siden onsdag formiddag. Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge melder like før klokken 14.00 at vindretningen har skiftet, og at det er uvisst hvordan det vil påvirke redningsarbiedet.

Like etterpå skriver HRS at en person på båten blir evakuert i helikopter etter å ha fått en bruddskade.

Hovedredningssentralen fikk først beskjed om problemene til Tide Carrier klokken 10.48 om formiddagen, og det så lenge ut til at båten hadde fått ankerfeste.

– Da hadde fartøyet motorstopp og lå og drev i sjøen. Så slapp de ankrene, før de fikk start igjen. Deretter ble det motorstopp på ny, opplyser redningsleder Jan Lillebø til Stavanger Aftenblad.

To slepebåter er på stedet og et Sea King redningshelikopter fra basen på Sola. I tillegg er redningsskøyta RS Bergen Kreds og kystvaktskipet KV Bergen på vei til stedet.

Kapteinen om bord på lasteskipet har foreløpig sagt nei til å evakuere, men Hovedredningssentralen opplyser på Twitter at det er klargjort for mottak ved Stavanger lufthavn i tilfelle det blir aktuelt.

Ifølge vitner som står på landsiden skal skipet ligge rundt 100 meter fra land.

Kilde: NTB/VG