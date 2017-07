Båt overtent i Oslofjorden - en person sitter fast under båten

Redningsmannskaper har hentet opp en person fra sjøen - og prøver å redde en annen person opp av vannet.

Det er Hovedredningssentralen som leder redningsarbeidet på stedet, de opplyser klokken 19.03 at de fremdeles jobber med å frigjøre personen som sitter fast under båten.

Like før klokken halv syv lørdag ble det meldt om at en båt står i full fyr ved Hvitsten i Akershus. En godt voksen kvinne sitter fast under båten.

Politiet skriver på Twitter at personen sitter fast i en propell eller noe annet under båten.

– Overtent



– Båten er overtent. Dykkere og redningsmannskaper jobber med å få frigjort personen, sier operasjonsleder i Follo-politiet, Pål Andre Torsby, til VG.

Alle nødetatene er på plass på stedet, deriblant Sea King-helikopter og brannbåter fra redningsselskapet.

FULL FYR: Alle nødetatene er på stedet. Foto: Tor Aage Hansen

Redningsmannskapet har reddet opp en annen person, en jevnaldrende mann, fra vannet. Personen beskrives som oppegående.

Det skal ikke være andre personer ombord i båten, opplyser politiet til VG.

– Flere brannfolk på vei



Redningsselskapet opplyser at de for øyeblikket har to redningsskøyter på plass for å drive slukningsarbeid på båten.

– Det er en alvorlig brann. Redningsskøyten Elias er også på vei fra Moss med flere brannfolk, opplyser kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen, til VG.