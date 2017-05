Hoksrud går og går, men vekten står nesten stille

STORTINGETS TRIMROM (VG) Bård Hoksrud (44) har begynt å pumpe jern. Nå skal forbrenningen opp. Milevis med gåing gir ikke nok utslag på badevekten.

Fremskrittspartiets tungvekter på Stortinget, Bård Hoksrud, presser høylydt luft ut av munnen mens han pusher tunge vektmanualer opp i luften.

Nå har han begynt å løfte vekter og trene styrke i tillegg til alle skrittene, kilometrene og milene med gåing siden aha-opplevelsen han fikk i Nordfjord i juni i fjor.

Da oppdaget han for alvor hvor dårlig formen var. Gåturen opp til småflyplassen på Sandane holdt på å ta knekken på Hoksrud. Han trodde han skulle stryke med.

Nå går Hoksrud så fort at han rett som det er går fra folk i eget følge. Men han sliter altså mer med å gå fra kiloene sine.

GÅR OG GÅR: Bård Hoksrud trimmer først og fremst ved å gå fort - som her i 6 km/t på tredemølla i Stortingets trimrom. I snitt går han 8000 skritt hver dag. Foto: Trond Solberg

Hoksruds livsstilsprosjekt ** Fikk forhåndsinnstilt skritteller i gave av Frp-rådgiver Lone Kjølsrud - etter faresignaler der Hoksrud duppet av i møter og pustet som en hval etter gådistanser. ** Veide nærmere 150 kilo på det meste. ** Gikk ned 7 kilo fra starten på livsstilendringen til november 2016. ** Gikk ned ytterligere 2 kilo fra november 2016 til mai 2017. ** Mål: Bedre kondisjon, sterkere kropp og bedre forbrenning. Og - kanskje ned 10-15 kilo til. (Kilde: Bård Hoksrud)

VG har fulgt deler av Hoksruds livsstilsendring. Frps helsepolitiker på Stortinget er ikke i tvil om at han er på rett vei. Det overordnede målet er vesentlig bedre kondisjon når valgkampen starter, samt bedre allmenntilstand, noen færre kilo og bedre helse. Men det skal aldri gå utover humøret, insisterer Hoksrud.

– Hvordan går det med gåingen og ditt uttalte mål om 10.000 skritt hver dag?

– Det går ganske bra, sier Hoksrud gjennom friske åndedrag. – Men jeg må være så ærlig og si at jeg ikke klarer dette hver dag. Spesielt på dager hvor jeg kjører mye, er det vanskelig å gjennomføre lange gåturer. Jeg ligger nok på et snitt på 8000 skritt, svarer Hoksrud.

FRIE VEKTER: Bård Hoksrud løfter manualer a 12 kilo med 90 graders vinkel i albuene - og trener bryst og overkropp. Foto: Trond Solberg , VG

– Hvor krevende er det å holde koken?

– Jeg har snart holdt på et års tid nå. Det er til tider litt hardt, spesielt på dager hvor jeg kjører mye bil. Da gidder jeg ikke. Men jeg får dårlig samvittighet når jeg ikke klarer de 10.000 skrittene.

– For fem måneder siden – da vi sist sjekket din trim og livsstil, hadde du tatt av 7 kilo. Hva er status nå?

– Jeg skulle gjerne sett at kiloene gikk enda mer ned. Men nå har dette flatet ut litt, og jeg har gått ned et par kilo siden sist. Jeg skulle gjerne ha gått ned 10-15 kilo til. Men de som har greie på dette sier du tar noe med treningen, men det må andre ting til. Det er derfor jeg nå har startet med styrketrening.

– Hva med kostholdet, Hoksrud? Klarer du å bremse inntaket av søtsaker og snacks, samt kjøre mindre porsjoner på tallerkenen - slik Gunhild Stordalen anbefaler?



– Det viser seg at det er dette som er det vanskeligste for meg. I noen perioder går det bra. Men har jeg søtsaker eller snacks i leiligheten, så går det med. Derfor bør jeg helst kaste alle slike ting ut av leiligheten. Samtidig er det jo ofte slik at det jeg legger på tallerkenen - det spiser jeg opp. For meg hadde nok det beste vært at jeg fikk servert en begrenset porsjon, og det var det. Jeg er altfor glad i buffeter, dessverre.

12 REPETISJONER: Løse vekter med strake armer rett ut. Bård Hoksrud legger vekt på å utføre styrkeøvelsene mest mulig etter boken. Foto: Trond Solberg , VG

– Hvor skuffet er du egentlig over at du ikke har gått ned mer enn et par kilo siden november?

– Det er jo det som er den store nedturen for meg. Å gå ned fem nye kilo hadde hjulpet veldig. Skjortene mine er litt romsligere enn før. Det er magen som er problemet, selv om jeg kommer fint inn i landsmøte-dressen.

– På Frp-landsmøtet til helgen er det sikkert mye god mat og store buffeter?

– Ja, det handler om å være litt disiplinert. Det blir nok verre å kunne gå 10.000 skritt hver dag på landsmøtet. Husk, vi må sitte i møter og følge med i landsmøtesalen nesten hele tiden.

– Er det ekstra slitsomt å skulle endre livsstil offentlig når mange har lest om dette i VG?

– Nei, for meg er det bare ekstra motiverende at folk er klar over det. De få (!) gangene jeg skal kjøpe meg en pølse på en bensinstasjon, er det nesten så jeg føler at ekspeditøren i kassa egentlig mener at den mannen ikke har godt av den pølsa. Det er helt greit, synes jeg.

KJEDELIG: Bård Hoksrud har fått råd om at han bør drive styrketrening for å øke forbrenningen. Kjedelig, men nødvendig, mener Frps helsepolitiker på Stortinget. Foto: Trond Solberg , VG

– La oss snakke litt politikk: Har du angret på at du gikk ut av regjeringssystemet og forlot jobben som statssekretær i Samferdselsdepartementet for å bli stortingsrepresentant?

– Det har blitt litt lettere å trene. Litt mindre hektisk hverdag og færre møter. Men også dette er et rart liv med en spesiell døgnrytme, selv om det er noe mer fri innimellom. Jeg liker ellers å kunne være litt frittalende. På Stortinget kan du være litt friere enn i regjeringsapparatet

– Var du mer bundet i Samferdselsdepartementet?

– Det du sier der representerer jo hele regjeringen. Derfor må man passe mer på der. På Stortinget føler du nok en større frihet om hva du kan si - selv om du selvsagt skal følge partiprogrammet.

– Du har fremstått i media, blant annet som forkjemper for både ståhjuling og sittehjuling. Er du redd for å bli husket som Segway-Bård?

– Det er alltid noen som vil bruke det uttrykket. Men dette handler jo egentlig om å fjerne noen dusteregler og gjøre hverdagen enklere for folk. Noen lurer sikkert på om jeg bare er opptatt av segway og småting. Men det handler altså ikke om det. Så får jeg heller tåle at noen forbinder meg med Segway.

– Tilbake til treningen Hoksrud: Ærlig talt, hvordan liker du å trene styrke?

– Det er kjedelig. Jeg liker mye bedre å gå.