Frp-Ingebjørg kan skape kaos: Vurderer å stanse kommune-tvang

I morgen avgjør to stemmer om det blir 11 tvangssammenslåinger av kommuner. Én Frp-er er nå i tvil. Blir det flere, kan hele prestisjereformen ryke.

Torsdag klokken 10.00 starter Stortingets behandling av kommune- og regionreform.

38 kommuner ligger an til å bli tvangssammenslått til 11, og 19 fylker skal erstattes med 11 regioner.

Tvangssammenslåingen av kommunene har bare flertall med to stemmers overvekt, og det ligger an til å bli en real thriller når Stortinget skal votere over saken.

For en som ikke skal la seg presse av partipisken, er Frps Ingebjørg Amanda Godskesen (60).

– Jeg har ikke bestemt meg på den ennå for om jeg skal stemme for eller mot. Det kan være jeg ikke bestemmer meg før jeg trykker på knappen, sier Godskesen til VG.

Vil ikke være snill jente



Takket være Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums «stortingstriks» må alle 169 representantene stille under voteringen.

Når Godskesen åpner for å stemme mot egen regjering og parti, trenger hun bare å få med seg én kollega på å si nei - eller at en person på borgerlig side ikke stiller i salen - så ryker hele regjeringes prestisjeprosjekt.

Det er bare Frp, Høyre og Venstre som er for tvangssammenslåing av kommuner, og i alt utgjør det 86 stemmer.



Sp-Trygves stortingstriks: Vil ikke tvinge kommuner, men stortingsrepresentanter



– Vanligvis ville jeg vært snill jente og fulgt det som partiet bestemmer. Men her synes jeg det er vanskelig. I Frps partiprogram er vi for tvang i kommunereformen, men også for å følge folkeavstemningene. Stemmer jeg ja til tvangssammenslåing, stemmer jeg mot folkets vilje fra folkeavstemningene. Stemmer jeg mot kommunesammenslåingene går jeg mot partiprogrammet. Jeg må velge pest eller kolera, forklarer Godskesen.

I regionreform har hun allerede bestemt seg. Hun er en sterk motstander av sammenslåingen av Aust- og Vest-Agder, og skal derfor stemme mot hele regionreformen.

– Jeg har vært veldig imot tvangssammenslåing av fylker helt siden jeg ble politiker i 2001. Jeg kan ikke gå imot min egen overbevisning, sier hun.

– Har Frp lagt noe press på deg for å få deg til å snu?

– Jeg har ikke hørt noe fra mitt eget parti ennå. Men det har vært en beskjed på gruppemøtet at vi må stemme likt, sier Godskesen.

Sjekk ut: Slik kan Støre og Vedums regjering bli

Godskesen sier hun har fått bred støtte fra «folk flest» etter at hun fortalte om sine planer for voteringen i Stortinget på NRKs Politisk Kvarter onsdag.

– Etter det har ikke telefonen stått stille. Det har kommet så mange meldinger og telefoner fra folk som er imot tvangssammenslåinger. Dette er ikke bare en vanlig sak, det handler om følelser og tilhørighet, sier hun.

Sp-Trygve: Gjør som Godskesen



Om ikke Godskesen får klapp på skulderen av Frp-kollegene, så blir hun i alle fall møtt med jubel hos Senterpartiet om hun stemmer mot reformen:

– Jeg er veldig glad om Godskesen gjør det hun gikk til valg på, nemlig å respektere folkeavstemningene. Jeg håper flere Frp-ere gjør som Godskesen, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Er du glad for at «trikset» ditt kanskje kan funke?

– Det er ikke noe triks. Dette er en alvorlig sak og da skulle det bare mangle at saken går for et fullt storting. Vi vet at flertallet er marginalt, derfor er det viktig at alle møter og stemmer etter sin egen overbevisning, sier Vedum.

Flere i Frps Stortingsgruppe har advart mot tvangssammenslåinger av kommuner og fylker, men kommer likevel til å stemme for.

–Siv Jensen har svingt partipisken hardt. Men det viser bare at det egentlig ikke er flertall for tvangssammenslåinger av kommunene. Det skjer på grunn av politisk spill, sier Vedum.

Mot tvang - men bare i Akershus

Ib Thomsen fra Frps Akershus-benk er en av dem gikk hardt ut på NRK og advarte mot tvangssammenslåing av kommuner. Thomsen mente Stortinget burde lytte til hva kommunene selv har bestemt.

En noe lattermildt Thomsen er av en annen oppfatning da VG møter han i Stortingets vandrehall onsdag.

– Jeg jobbet mot at Nittedal skulle inn i Oslo. Det har jeg fått til. Jeg har seiret på alle fronter, sier Thomsen i dag.

– Men til NRK i januar sa du og to andre Frp-ere at Stortinget måtte lytte til hva kommunene selv har bestemt og advare mot tvangssammenslåinger…?

–…. I Akershus.

– Men hva tenker du om avstemningen torsdag?

– Den blir spennende.

– Kommer du til å stemme for tvangssammenslåing av kommuner?

– Jeg kommer til å stemme for stortingsgruppas vedtak.

– Betyr det at du nå er du for tvang?

– Det stemmer.

– Bare ikke i Akershus?

– He-he.

– Du sier til NRK «noe tvang tror jeg ikke vi går for»?

– «Sier Thomsen». Men da har han endret seg. Det gjelder bare Nittedal, sier Thomsen til VG.

– Er ikke det dobbeltmoral uten sidestykke?

– Jo. Det kan du si.

Bakgrunn: 74 kommuner forsvinner fra kartet

Kari Kjønaas Kjos var med i samme NRK-intervju. Hun har ikke endret oppfatning om tvang, men skal likevel stemme for på torsdag.

– Jeg har problemer med tvang, men når partiet inngår en avtale, må jeg forholde meg til den. Å drive med enkeltmannsopplegg, svekker oss bare, sier Kjos.

STEMMER FOR TVANG: Bård Hoksrud er imot, men stemmer for tvangssammenslåing av kommuner. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hoksrud: Følger flokken



«Jeg vil ikke ha tvangssammenslåing», sa Bård Hoksrud til VG før Frps landsmøte i mai.

Her forsøkte han å få med seg partiet på å snu og si nei til tvang. Han fikk med seg 96 stemmer, men tapte likevel avstemningen på landsmøte.

Nå skal også Hoksrud være med å gi flertall for tvangssammenslåing av kommuner:

– Alle vet at jeg ikke ønsker tvangssammenslåinger, men flertallet i Frp har gått med på en avtale, og det skal jeg følge torsdag, sier Hoksrud.

– Er du nå for tvang?

Bakgrunn: Dette er Norges nye regioner



– Flertallet ønsker dette. Da følger jeg det.

– Din kollega Godskesen vurderer å stemme i mot. Kan du gjøre det samme?

– Jeg mener det jeg mener, men følger det stortingsgruppa har bestemt, sier Hoksrud.