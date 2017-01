Avslutter søk etter kvinne som trolig har gått gjennom isen

Norsk og svensk politi har avsluttet søket etter kvinnen som trolig gikk gjennom isen ved Kornsjø like over svenskegrensen ved Halden mandag.

Det opplyser pressekontakt Ulla Brehm ved det svenske politiets region Väst til VG.

– Vi har søkt gjennom ettermiddagen og ikke funnet henne. Det er sterke mistanker om at hun har falt gjennom isen, sier Brehm.

Tirsdag vil lokalt politi ta en ny avgjørelse på hvorvidt de vil fortsette søket eller ikke.

Kvinne meldt savnet



Svenske redningsdykkere rykket mandag ut til Kornsjø etter meldinger om at det var blitt hørt rop om hjelp i nærheten. Der fant de en spark, et par hansker og hundemat like ved en råk.

LETEAKSJON: Kornsjø ligger nesten på grensen mellom Norge og Sverige. Foto: , Jørn Fundersen-Fredriksen

Politiet mistenker at dette tilhører en norsk kvinne i 60-årene som mandag ettermiddag ble medlt savnet da hun ikke kom hjem fra sparktur med hunden.

Hunden kom imidlertid hjem, alene og våt.

400 meter fra Norge



Operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt opplyser til VG at sparken og hanskene stemmer overens med beskrivelser av den savnede kvinnens eiendeler.

Kornsjøen ligger bare 400 meter i luftlinje fra grensen til Norge.