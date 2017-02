Sendte teknikere ut på ski for å fikse flyradar

Da en flyradar sluttet å fungere, måtte tre personer ta seg opp til toppen av Kjølen i Tromsø på en tretimers lang skitur.

På tirsdag ble Avinors flyradar på toppen av Kjølen i Tromsø slått ut etter enorme mengder med snø.

Etter flere mislykkede turer med snøskuter, bestemte ledelsen seg for å sende teknikerne på ski opp til fjelltoppen.

Saken ble først omtalt i Nordlys.

Driftssjef av Avinor Svein-Idar Henriksen forteller til VG at de ikke hadde noe valg.

– Vi vurderte helikopter, men det var ingen tilgjengelige. Dessuten var toppen av fjellet dekket av tåke, så landingen hadde ikke gått bra, sier Henriksen.

Fikk med seg fjellvant guide



Avinor prøvde først med to snøskutere på tirsdag, men mislykkes.

– Etter halvannen meter druknet skuterne i nysnø. Det nyttet ikke.

Hjelpekorpset ba også om hjelp, men de skjønte fort at ingen motoriserte hjelpemidler kunne få teknikerne frem.

De bestemte seg derfor å sende to teknikere sammen med en fjellvant opp mot toppen.

– Dette er spreke folk som har gått mye på ski. De måtte vasse flere meter, men værforholdene var bra, forteller Henriksen.

Flere timer med ski på beina



Tre skierfarne skikkelser la dermed ut på tur mot toppen av Kjølen klokken 9 onsdag morgen. Ved å gå fra nordøstsiden av fjellet hvor skredfaren var minst kom de seg frem på tre timer.

Snøfall hadde lagt seg på toppen av kuppelen som beskytter flyradaren og dermed var signalene ustabile.

Klokken 14 var radaren ryddet for snø og tilbake i funksjon. Mannskapet kom seg trygt tilbake.

Flyraderen på toppen av Kjølen sørger for at tårnet i Tromsø har full kontroll på all aktivitet i luftrommet over byen. Ettersom flyraderen på Kjølen var ustabil måtte radaren på Bardufoss bli boblet på for å få ned flyene som skulle lande i Tromsø.

– Det er alvorlig når en flyradar ikke fungerer, men vi har alltid en annen radar som er tilgjengelig og kan kobles på hvis det skjer noe galt, sier Henriksen

Han forteller at lignende har skjedd før, men at det er svært sjelden.