Regjeringen sier ja til ny storflyplass på Helgeland

Regjeringspartiene med Høyre, FrP, KrF og Venstre har blitt enige om å bygge en ny storflyplass på Helgeland.

Fredag morgen ble det kjent at stortingsgruppen til Høyre, KrF, Venstre og Frp er enige om en ny lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana. Forslaget kommer fram i nasjonal transportplan (NTP).

Det foreslås avsatt til prosjektet 1,47 mrd. kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden 2018-2029.

– Næringslivet har jobbet hardt for en ny flyplass, men ikke forgjeves. Nå kommer den, sa stortingsrepresentant for FrP Kennet Svendsen under en pressekonferanse fredag morgen til stor jubel fra salen.

Han understreker at partiene mener det er nok trafikkgrunnlag for å beholde flyplassen i nabobyen Mosjøen.

– Vi er også enige om at Kjærstad ikke skal legges ned. Mosjøen Lufthavn skal videreføres, sier Svendsen.

Oppstart raskest mulig

Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling. Foto: Polarsirkelen Lufthavnutvikiling

– Vi er veldig tilfreds med at det gir mulighet for å sette spaden i jorda så raskt som mulig, sier daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling til VG.

Helgeland er i dag den eneste regionen i Nord-Norge som ikke er på stamrutenettet til SAS og Norwegian.

– Dette er en gledens dag for Mo i Rana og for regionen vår. Ny flyplass betyr at vår region får et flyplass på linje med andre deler av landet. Ny flyplass er det prosjektet som vil gi vekst vil vår region. Dette vil gi flere arbeidsplasser og flere innbygger, sier Waage til E24.

Helt siden 1990-tallet har innbyggerne på Helgeland kranglet om en ny storflyplass og hvor den skal ligge. Konflikten har også handlet om skal beholde dagens struktur med mange små flyplasser eller om man skal bygge en stor flyplass.

Dette er hovedpunktene som partiene og regjeringen er enige om:

• Det legges til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra kommunen og privat næringsliv kan gi oppstart raskest mulig.

• Det skal etableres en dialog med lokale parter om en avtale som gir grunnlag for lokal medfinansiering og sluttføring med statlige midler fra andre periode.

• Det åpnes for alternativ finansiering av prosjektet gjennom for eksempel utviklingskontrakt og offentlig-privat samarbeid. En slik finansiering skal godkjennes av Stortinget.

– Viktig for utvikling

STORFLYPLASS: Slik ser et tidligere forslag ut av nye Polarsirkelen Lufthavn, Mo i Rana. Illustrasjon: Narud Stokke Wiig Arkitekter

– Det har vært en utrolig lokal entusiasme i saken, og vi har lagt inn norgeshistoriens største spleiselag i luftfart, sier Johansen.

Regionen gjennom Rana kommune og næringslivet har sagt at de vil investere 600 millioner av en totalkostnad på rundt 2 milliarder.

– En ny storflyplass på Helgeland er det viktigste tiltaket for alle for å utvikle industri og sjømatnæring i regionen, sier Johansen.

Konflikt i årevis

Staten har vært på leting etter en lokasjon for en storflyplass siden 1990-tallet. I 2000 ble det analysert 17 lokaliteter i regi av myndighetene. Alle falt gjennom som ikke egnet på grunn av flyoperative forhold.

Næringslivet på Helgeland i åtte forskjellige kommuner tok så initiativ til å analysere og utrede en flyplasstomt like utenfor Mo i Rana. Polarsirkelen Lufthavn ble så allerede i 2010 ble tomta regulert til formålet.

I 2013 sa Stortinget ja til å bygge Polarsirkelen lufthavn. Da sa daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling til VG at det var realistisk at byggearbeidet starter allerede fra 2014, med åpning senest i 2017. Det har ikke gått helt etter planen.

Avinor har tidligere foreslått at dagens småflyplasser i Mo i Rana og Mosjøen legges ned, noe som har skapt store protester blant lokalpolitikere og innbyggere. Tidligere i mars uttalte imidlertid leder i transportkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H) til NRK at ingen av flyplassene på Helgeland skal legges ned.

I oktober i fjor ga videre Luftfartstilsynet grønt lys for søknaden om konsesjon for ny flyplass like utenfor Rana.

Regionen har mange småflyplasser som betjenes av Widerøe, og grunnet tøffe vær- og vindforhold er det noen ganger usikkerhet knyttet til landing.