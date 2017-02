Avdøde var dømt for overgrep mot unge gutter

Mannen som døde etter å ha blitt angrepet av en medinnsatt i Ringerike fengsel, er flere ganger dømt for overgrep mot barn.

58-åringen som ble angrepet er blitt omtalt som en av Norges mest notoriske overgripere, og er tidligere dømt for en rekke overgrep mot mindreårige gutter.

I september 2015 ble mannen dømt til ett års fengsel for å ha forgrepet seg på to unge gutter i Oslo i 2013 og 2014.

– I skjerpende retning må det vektlegges at tiltalte tidligere er straffedømt fem ganger for seksuelle overgrep mot barn, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Nye ofre



I fjor skrev Aftenposten at mannen, som opp gjennom årene skal ha opptrådt med flere ulike identiteter, var siktet for å ha forgrepet seg på 26 nye ofre.

Siden mai i fjor har mannen sittet varetektsfengslet, siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd. Fengslingen ble sist forlenget 20. januar i år.

Fungerende leder i Ringerike fengsel, Kari-Anne Aasterud, vil ikke kommentere opplysningene. Hun vil heller ikke si om det tidligere har vært trussel- eller konfliktsituasjoner i fengslet knyttet til mannen.

– Dette er spørsmål som må rettes til politiet, som etterforsker saken, sier Aasterud.

Hierarki i fengslene



Leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, sier til VG at han er kjent med at mannen som ble angrepet i fengslet var siktet for å ha begått seksuelle overgrep mot barn.

– I alle fengsler er det et hierarki. De som er dømt for å ha begått seksuelle forbrytelser, spesielt mot barn, står desidert nederst i dette hierarkiet, sier Svenkerud.

KJENT MED BAKGRUNN: Knut Are Svenkerud er leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Ifølge Svenkerud har noen anstalter egne avdelinger for innsatte som er dømt for seksuelle lovbrudd.

– I andre anstalter er denne gruppen innsatte ute i felleskapsavdelinger, sammen med andre innsatte. Likevel velger noen å isolere seg, i frykt for hva som kan skje med dem, sier han.

Tidligere drapsdømt



Det var lørdag klokken 13.14 fikk politiet i Nordre Buskerud melding om at en innsatt i Ringerike fengsel var blitt angrepet av en annen innsatt. Etter kort tid ble personen som ble angrepet erklært død.

Den 56 år gamle mannen som angrep 58-åringen er siktet for drap. Han er ifølge NRK en norsk-polsk mann som er dømt for drapet på en familiefar i 2014.

56-åringen ble dømt til 17 og et halvt års fengsel i Borgarting lagmannsrett for Oppsal-drapet, som er beskrevet som en ren likvidering.

– Den siktede er for tiden under soning av en drapsdom som han fikk i 2016. Han er i 50-årene og har akkurat begynt soningen, opplyste Hans-Petter Aasen, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt til VG lørdag.

VG har ikke fått kontakt med Aasen lørdag formiddag. Ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt får VG opplyst at saken er under etterforskning og at det foreløpig ikke er noe nytt å melde.

Må vente en uke på å gi forklaring

Den siktedes forsvarer, Oscar Ihlebæk, var lørdag i kontakt med sin klient.

– Jeg har snakket med han på telefon i kveld. Jeg må selv reise til Harstad på grunn av en annen sak, men min sønn, advokat Marius Ihlebæk, vil ta forklaring av mannen i morgen.

– Det blir imidlertid ingen forklaring til politiet før jeg er tilbake fra Harstad i slutten av neste uke, sa forsvareren til VG.

Den siktede er transportert til et annet fengsel. Politiet har bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen, og det foretas nå både teknisk og taktisk etterforsking.

Siktede og avdøde var begge norske statsborgere.

Ringerike fengsel er et høysikkerhetsfengsel hvor alle innsatte er menn. Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte, og ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.

VG har vært i kontakt med avdødes advokat. Han vil foreløpig ikke kommentere saken.