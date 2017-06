MS-syk i retten: Det føltes som en hån

AUST-AGDER TINGRETT(VG) Den MS-syke kvinnen som den bedrageritiltalte «lurelegen» skulle ta med til USA for behandling sier hun ville ta sitt eget liv etter hun ble lurt.

– Jeg skjønte det ikke før dagen før vi skulle reise. Vi gikk inn for å sjekke billettene og de var kansellert. Jeg ble helt panisk.

Slik beskriver den MS-syke kvinnen hvordan hun ble lurt trill rundt av den bedrageritiltalte 34-åringen.

Kvinnen, som nå sitter i rullestol, betalte til sammen 135.000 kroner til «lurelegen» og ble forespeilet stamcellebehandling i USA. Torsdag vitnet hun i retten.

Den såkalte «lurelegen» står blant annet tiltalt for å ha utgitt seg for å være lege, lurt en MS-syk kvinne, ha fjernet en spiral, i tillegg til en rekke grove økonomiske bedragerier mot personer og selskaper.

Var fortvilet og stengte seg inne

Den MS-syke kvinnen forteller at hun har blitt verre i tiden etter at hun ble lurt, som skjedde på sommeren i 2016. Hun forteller at hun stengte seg inne og holdt på å ta sitt eget liv.

– Kan du utdype dette? lurte dommer Jan Atle Hansen på.

– For å si det sånn, jeg satt og stirret på brødkniven da jeg lå i badekaret, sa kvinnen og fortsatte:

– Stress kan være en utløsende faktor i min sykdom. Like etter hendelsen fikk jeg nye anfall og var blant annet innlagt i tre dager, sier hun.

Hun forteller også at den tiltalte har tilbakebetalt 500 kroner, som hun valgte å sende i retur.

– Hvorfor gjorde du det? spurte aktor, politiadvokat Håvard Ryengen.

– Hadde det vært det beløpet hun skyldte meg hadde det vært noe annet, men det føltes mer som en hån egentlig.

Faren: – For meg er det helt utenkelig

I rettens andre dag er det flere vitner som skal forklare seg. Faren til den tiltalte er av dem. Forsvarer, Ole Devold, mener han kan gi mer innsikt om den tiltalte.

– Det kan bli interessant. Vi skal snakke om de mer generelle spørsmålene om hvorfor hun gjorde alt dette og hva som ligger bak, sier Devold.

Torsdag morgen vitnet faren, som er pensjonert teolog og prest.

– For meg er det helt utenkelig å skulle utgi seg for å være lege og fjerne spiraler, sa faren fra vitneboksen.

Etter gjentatte spørsmål fra forsvareren om hun kan ha gjort det for å hjelpe, svarer han til slutt:

– Ja, absolutt, hun har mye kunnskap og da kan jeg skjønne at hun har lyst å fortelle dem om det og at det baler på seg. Men det kan ikke unnskylde det hun har gjort, sa faren i retten.