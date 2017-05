«Lurelegen» i retten: – Det høres litt dumt ut, men mitt ønske er å hjelpe dem

AUST-AGDER TINGRETT(VG) Den såkalte «lurelegen» sier hun alltid har hatt et ønske om å hjelpe dem hun har lurt. Mandag erkjente hun straffskyld for på alle 22 tiltalepunkter.

Den 34 år gamle kvinnen skal ved flere anledninger ha utgitt seg for å være ansatt i helsevesenet, ha truet folk og gjennomført grove økonomiske bedrageri ved en rekke tilfeller.

Like etter at retten ble satt klokken 09.00 mandag, erkjente kvinnen straffskyld på alle punkter.

– Hvorfor utga du deg for å være nevrokirurg ved Kristiansand sykehus? spurte dommeren da kvinnen begynte å gi sin forklaring.

– Det vet jeg ikke. Jeg skulle ønske jeg kunne svare deg på det, svarte 34-åringen.

Leste seg opp på behandlinger

Det var i en periode fra november 2015 til august 2016 at den såkalte «lurelegen» tok kontakt med en kvinne og utga seg for å være nevrokirurg.

I retten forteller hun at hun gikk inn på nettet for å finne riktig behandling.

– Var det for å tjene noe på det økonomisk eller å hjelpe dem?

– Det høres litt dumt ut, men mitt ønske er å hjelpe dem. Jeg har et stort behov for å hjelpe selv om det går helt galt, sa kvinnen.

– Grovt bedrageri av velferdsstaten

Ettersom den tiltalte kvinnen erkjenner straffskyld, kunne saken mot henne gått som en tilståelsessak.

Men på aktors ønske kjøres saken i Aust-Agder tingrett med hovedforhandlinger.

– Flere av forholdene gjelder grovt bedrageri av velferdsstaten, og da er det viktig at hun forklarer seg, sier aktor politiadvokat Håvard Ryengen i sitt innledningsforedrag.

Fjernet spiral fra underliv



Senere mandag skal kvinnen forklare seg om det som beskrives som et av de mest alvorlige forholdene, da hun skal ha opererte ut en spiral på en daværende venninne.

– Jeg ville ha ut spiralen, og egentlig var det planen at hun skulle skaffe meg en time på sykehuset. Så sa hun at den legen som hun kjente, hadde blitt sykmeldt, og at det bare var en gammel mann igjen der som kunne gjøre jobben, fortalte den fornærmede kvinnen i 20-årene til VG i oktober.

Hun sier at «lurelegen» var tillitvekkende, og at de allerede før dette hadde blitt nære venninner. Kvinnen i tredveårene er blant annet tiltalt for grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.