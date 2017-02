Drama i Aust-Agder Frp: 16 forlot nominasjonsmøte i protest

Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen trakk seg og 16 delegater marsjerte deretter ut i protest.

Det ekstraordinære nominasjonsmøtet i Aust- Agder Frp endte i drama lørdag ettermiddag. Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (59) slapp bomben om at hun trekker seg rett før nominasjonen, og 16 delegater forlot lokalet, ifølge NRK.

– Jeg trakk mitt kandidatur. Jeg har vurdert lenge om jeg orker å fortsette fordi det har vært så mye turbulens i partiet, sier Godskesen til VG.

Krevde ny nominasjon

Striden skal ha startet allerede i desember da Ingebjørg Godskesen ble vraket fra førsteplassen på partiets stortingsliste, selv om hun ønsket gjenvalg til en tredje periode. Åshild Bruun-Gundersen (30) tok over.

Da Bruun-Gundersen kort etter trosset et partivedtak og stemte for å slå sammen Agder-fylkene, noe som avgjorde saken i Aust-Agder fylkesting, krevde fire lokallag at Aust-Agder Fremskrittsparti skulle avholde nytt nominasjonsmøte, ifølge NTB.

– Det har vært mye strid etter forrige nominasjonsmøte (10. desember, journ. anm) og det ble klart at Åshild ville stemme for å sammenslåing. Aust-Agder Frp har alltid vært i mot det, sier Godskesen.

Forlot lokalet under talen

Ifølge NRK møtte flere av Godskesens støttespillere ikke opp på det ekstraordinære nominasjonsmøtet lørdag. Av 44 stemmeberettigede stemte 29 for Åshild Bruun-Gundersen, resten stemte blankt.

Under talen til Bruun-Gundersen, valgte 16 delegater å forlate lokalet.

Ved utgangen sier fire av delegatene til NRK at de skal melde seg ut av partiet.