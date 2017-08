Gro Harlem Brundtland inn i verdidebatten

UTØYA (VG) Gro Harlem Brundtland (78) mener det kommende valget handler om hva slags nasjon Norge ønsker å være.

Gro Harlem Brundtland talte til deltagerne på AUFs sommerleir på Utøya.



Harlem Brundtland brukte noe av talen på å fremheve hvorfor årets valg både er et veivalg og verdivalg i hennes øyne.



– Det handler om hva slags Norge vi vil ha, sa hun og mente det kommende valget er et valg som er særlig viktig for de unge.

Melder seg inn i verdidebatten



Hun forteller at den politiske situasjonen minner henne om da hun tok over etter Willoch. Hun mener nå at Norge må jobbe for å skape en frihet som omfatter alle. Hun sier også at hun og Arbeiderpartiet har kjempet for å gjøre Norge til et foregangsland i likestilling.

– I den norske modellen er samhold bærebjelken og de med sterkest rygg må ta de tyngste løftene, sa hun til forsamlingen.

De siste dagene har debatten rast om norske verdier er i fare. Nå kaster også Gro Harlem Brundtland seg inn i debatten.



– Det gis for ofte innrykk av at dagens Norge er et resultat av en bred tverrpolitisk innsats, der alle partiene kan rose seg selv like mye for resultatene vi som land har oppnådd, sier hun og legger til:



– Nei, det er historieforfalskning!



I talen nevner hun flere reformer Arbeiderpartiet har vært med på å gjennomføre. Hun mener det er Arbeiderpartiet sammen med fagbevegelsen som har gjort Norge til det landet det er i dag, og sier at høyrepartiene ikke kan være med å æren for det.

Hun spør seg også om hva slags nasjon Norge ønsker å være.



– Hvordan skal landet bygges? Med tro på frihet og fellesskap, en fremtid som omfatter alle? Eller med mer skattekutt til de som har mest fra før?, spør hun retorisk og legger til:



– Derfor er dette valget et verdivalg, sier hun.

Første besøk siden 2015



Den tidligere statsministeren besøkte Utøya for første gang siden 2015, og fikk dermed også en kikk på hvordan øya har utviklet seg. Den gangen fikk hun se den såkalte Gro-salen helt tom. Da hun besøkte øya i dag var det helt annerledes.



– Det var overveldende å komme til denne salen og se den full av ungdom.

Tidligere denne uken har også NATO-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg vært på overraskelsesbesøk på AUF-ernes sommerleir på Utøya. Da avslørte at han hadde brukt tiden på Utøya som ung på flere ting enn bare politikk.

