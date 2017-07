Erna Solberg på 22.juli-markering: – Vi er nødt til å forhindre at ekstremisme får grep om ungdom

Seks år etter terroren advarer AUF-leder Mani Hussaini og statsminister Erna Solberg mot å glemme angrepet som rammet Norge.

– For meg er 22. juli en viktig påminnelse. Den dagen våre verdier ble satt på prøve. Dagen vi ble minnet om hva vi skal forsvare og kjempe for - tilliten, åpenheten og mangfoldet, sa Solberg da hun talte under minnemarkeringen utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo lørdag formiddag.

Den 22. juli 2011 plantet høyreekstreme Anders Behring Brevik en 950 kilo tung bombe i en bil ved regjeringskvartalet i Oslo. Da bomben gikk av litt etter klokken 15.00, tok eksplosjonen livet av åtte personer, ytterligere 30 ble skadet.

I timene etter greide terroristen å ta seg til Utøya i Buskerud, og ikledt politiuniform skøt og drepte han 69 leirdeltakere på AUFs sommerleir.

Lørdagens seremoni begynte med at ungdommer fra AUF leste opp navnene til de 77 som ble drept for seks år siden.

– Må ikke glemme historien

Nåværende AUF-leder Mani Hussaini og statsminister Erna Solberg advarte begge mot å glemme hendelsene i 2011 under talene sine lørdag.

Blant tilskuerne under seremonien sto NATO-leder Jens Stoltenberg, som var leder av AUFs moderparti, Arbeidpartiet, under terroren for seks år siden. Ved siden av ham stod nåværende AP-leder Jonas Gahr Støre, leder for Nasjonal støttegruppe etter 22.juli-hendelsene, Lisbeth Kristine Røyneland, og Oslos ordfører Marianne Borgen.

– I august vil det begynne skolebarn i 1. klasse som enda ikke var født da terroren rammet Norge for seks år siden. Vi må ikke glemme historien, sa Hussaini i sin tale.

I tillegg vektla han betydningen av bevissthet rundt Behring Breiviks ekstreme verdier, og fortsatte med å oppfordre til at skolene må ta 22.juli-hendelsene og bakgrunnen for handlingene inn i undervisngen.

Erna Solberg tok også til orde for at videreformidling av historien, spesielt til de kommende generasjoner som ikke har egne minner fra hendelsen, er viktig i årene som kommer.

– De vil måtte lære om terrorangrepene slik vi lærer om andre historiske hendelser. Derfor vil det fremover bli enda viktigere å formidle kunnskap om det som skjedde, sa Solberg i sin tale.

Snart ny sommerleir

Om kort tid vil over 1 000 ungdommer på ny reise til Utøya for å gjennomføre ungdomspartiets sommerleir. AUF-leder Hussaini understreker at ungdomspartiet fortsatt jobber med å blåse nytt liv i leiren, etter at 69 personer ble drept på øya i 2011.

– Nye generasjoner skal få oppleve Utøya, vi skal spille fotball og diskutere politikk, men vi skal også snakke om de som ble drept der ute, og sørge for at deres minne lever videre gjennom oss, sier Hussaini til VG.

Tidligere Arbeiderparti-leder Jens Stoltenberg mener terrorangrepet markerer seg som noe av det mørkeste og vondeste Norge har opplevd i etterkrigstid, men at hendelsene også fikk det norske folk til å vise seg fra sin beste side.

– Det er 22. julis store paradoks. Det handler om vold og drap, men det handler også om hvordan vi stiller opp for hverandre, hvordan vi går i rosetog og hvordan vi viser omsorg, og det er viktig - både for å bidra til å skape holdninger som kan redusere sannsynligheten for terror i fremtiden, men også sikre at vi slår ring om verdiene som terroren ønsker å angripe, sier Stoltenberg til VG.

Vil hindre gjentakelse



På tross av at hele Norge samlet seg og snakket om mer åpenhet, mer demokrati og mer samhold etter angrepene som rystet landet, mener AUF-leder Hussaini at mye holdningsarbeid gjenstår.

– Vi viste oss på vårt beste i dagene etter, vi var ett folk og sto sammen, og det synes jeg var utrolig flott. Men, vi trenger fortsatt å diskutere hvordan noe sånt kunne skje med landet vårt, slik at vi kan sørge for at det aldri skjer igjen. Vi må ta de tøffe debattene, for hvis ikke er historien dømt til å gjenta seg, understreker Hussaini.

TALTE TIL DE ETTERLATTE: Flere etterlatte samlet seg til minnemarkeringen utenfor regjeringskvartalet lørdag. AUF-leder Mani Hussaini var blant dem som talte. Foto: Terje Bendiksby , NTB Scanpix

Statsministeren innrømmet at politikerne fortsatt har en vei igjen å gå for å forhindre ekstremisme.



– Vi har kanskje ikke vært gode nok på debatten mot ekstreme tankegods, og kanskje ikke nådd alle målene vi har satt oss i den politiske debatten. Likevel har vi blitt litt mindre naive og uskyldige, sier Solberg.

Hunfremhever arbeidet med ungdom som ekstra viktig i årene som kommer.

– Vi er nødt til å forhindre at ekstremisme får grep om ungdom, og at ekstremistisk ideologi klarer å rekruttere unge og overbevise dem om at vold er svaret på politiske spørsmål de ønsker å ta opp, påpeker Solberg.

Klokken 16.00 lørdag skal ofrene for terrorangrepet 22.juli 2011 også minnes på Utøya, blant annet med kransenedleggelse på Utøya-kaia.