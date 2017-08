AUF krever garanti fra Støre: Ikke gi etter for KrF på kontantstøtten

AUF vil ha en garanti for at Ap avvikler kontantstøtten – selv om det blir regjering med KrF. En slik garanti vil ikke Jonas Gahr Støre gi.

Når Ap-leder Jonas Gahr Støre fredag morgen tropper opp på årets sommerleir på Utøya, møter AUF ham med fem krav. Fem krav de mener Ap ikke kan gi seg på i regjering.

Et av dem er kontantstøtten, KrFs hjertebarn. AUF er klar på at Ap ikke må gi etter hvis det blir regjeringsforhandlinger med KrF.

Fem krav fra AUF til Ap 1. Signere avtalen om atomvåpenforbud 2. Lærlingplass til alle yrkesfagelever 3. Skattegaranti: ingen nullskattytere i Norge 4. At klimagassutslippene i Norge skal gå ned hvert eneste år 5. Fjerne kontantstøtten og gi fedre tilbake pappapermen

– Dette er så viktige saker for oss at vi oppfordrer Arbeiderpartiet til ikke å inngå et samarbeid med partier med en gammeldags likestillingspolitikk, sier AUF-leder Mani Hussaini til VG.

– Dette må være en av de første tingene Ap skal ha på agendaen hvis vi kommer i regjering. Vi mener at dagens likestillingspolitikk er kvinnefiendtlig fordi den holder kvinner ute av arbeidslivet og barn borte fra sosialisering med andre, understreker han.

– Vil ha garanti for at Ap ikke rikker en tomme



– Ap har programfestet at de vil fjerne kontantstøtten. Hva er da vitsen med at dere krever det?

– Vi vil ha en garanti fra Ap om at man ikke rikker en tomme på likestillingspolitikken, uansett hvem de går i forhandlinger med. Dette er en sak som er viktig uansett om det blir samarbeid med KrF eller ikke, svarer AUF-lederen.

Også Senterpartiet vil beholde kontantstøtten.

– Dere vil altså ha en garanti for at Ap, uansett hvem de havner i regjering med, avvikler kontantstøtten etter valget?

– Ja, den skal bort, sier Hussaini.

Får ingen garanti fra Støre



Ap-leder Jonas Gahr Støre gir ikke AUF det svaret de ønsker. Han vil ikke garantere at Ap skal avvikle kontantstøtten etter valget.



– Arbeiderpartiet går til valg på å avvikle kontantstøtten og innføre en ventestøtte til du får barnehageplass. Politisk gjennomslag krever flertall og politikken til en regjering kan jeg ikke garantere i dag. Den avgjøres i forhandlinger etter valg, sier Støre til VG.

NEKTER Å GARANTERE: Partileder Jonas Gahr Støre på landsstyremøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo sammen med AUF-leder Mani Hussaini t.v. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Kan du love AUF at dere vil prioritere og få gjennomslag for de fem sakene fra AUF i regjering?

– Disse sakene kjenner jeg godt som viktige for AUF, og flere av dem rimer godt med Aps program. Men ingen vil få alt helt som de vil i forhandlinger, heller ikke AUF. Men jeg kan love at vil prioritere å få gjennomslag for Aps politikk, svarer Støre.

De fire andre AUF-kravene



AUF krever også at Norge må være med og signere den nye FN-avtalen om å forby atomvåpen, noe Høyre/Frp-regjeringen ikke har villet gjøre. Moderpartiet Ap mener at et atomvåpenforbud må være et «langsiktig mål».

– En ny regjering skal signere en avtale i løpet av neste regjeringsperiode, sier Hussaini.

Deres tredje krav er lærlingplass til alle yrkesfagelever og at alle elever skal ha digitale læremidler i skolen.

– Vi mener at fagarbeiderne er gullet i norsk industri, og derfor har vi ikke råd til at flere tusen elever går første- og andreåret på yrkesfag, men ikke får lærlingplass. Det er politikernes ansvar å skaffe lærlingplass for de unge, sier Hussaini.

AUF-lederen vil også at skattesystemet endres så ingen rike kan bli nullskattytere.



– Vi krever en skattegaranti fra en ny regjering, så vi ikke får noen rike nullskattytere i Norge, sier Hussaini.

AUF krever til slutt at klimagassutslippene i Norge skal gå ned hvert eneste år.

– Vi krever fra Ap i regjering at klimagassutslippene i Norge skal gå ned hvert eneste år. Vi er bekymret for at man hele tiden utsetter mål og når vi skal utsette utslipp, sier Hussaini.

