SV-toppenes regjeringsplan kan rakne

Det ligger an til tøff debatt om SVs masterplan for å vinne frem mot det mye større og sterkere Arbeiderpartiet. CO2 og nei til atomvåpen kan vanne ut SVs kravliste til Ap.

– Dette er den viktigste saken på landsmøtet, sier SVs nestleder Snorre Valen til VG.

SV-skuten holdt på å gå under etter åtte år med regjering med Arbeiderpartiet. Velgerne flyktet. SVs masterplan for at det ikke skal skje igjen, er å stille fire tydelige hovedkrav til Ap før valget.

Fire saker de skal prioritere - fire ultimatum de må ha gjennom for å gå i regjering med Ap. Får det ikke gjennom kravene, går de i opposisjon, er Audun Lysbakkens klare beskjed.

Bakgrunn: Støre-nei til SVs barnehage-ultimatum

Men det er ikke enighet i partiet om hva disse kravene skal være - og flere fylkeslag vil legge til krav. I løpet av helgens landsmøte på Gardermoen kan listen bli utvannet til minst seks punkter.



SVs nestleder Snorre Valen legger stor prestisje i å få banket i gjennom kun fire krav.

SVs fire hovedkrav Landsstyret sine forslag til hovedkrav er: 1. Klimasatsning hvor vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er sentralt. 2. Et skikkelig løft for barnetrygden, for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom. 3. En nasjonal norm som sikrer flere lærere. 4. Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.

– Det er helt åpenbart at hvis du legger på mange krav utover fire, blir det vanskelig å snakke om, vanskelig å huske og ikke minst mye vanskeligere å få gjennomslag for dem, sier Valen til VG.

Lysbakken erkjenner: – Vi er ikke på et nivå vi er fornøyd med

Hvem skal ut?



Vestfold SV er imidlertid krystallklare. De vil ha et femte punkt på lista: At en ny regjering skriver under på forbudet mot atomvåpen. I tillegg vil SVs nye klimafyrtårn, Lars Haltbrekken, ha med et nytt CO2-krav. Akershus SV vil ha som nytt hovedkrav at Norge ikke lenger kan delta i militære operasjoner i andre land i regi av USA.

– Hvis atomvåpen skal inn, hva er det som skal ut da?

– Jeg vil helst vedta den listen vi har nå, så der ligger ballen hos de som vil ha atomvåpen inn. De må si hva de ønsker å prioritere ut, svarer Valen.

Han tror velgerflukten fra SV blant annet skyldtes at de ikke leverte på det de hadde lovet - og vil derfor ha fire tydelige krav denne gangen.

– Hvis vi hadde sagt før valget i 2005 at det var to ting vi skulle levere på, å doble bistanden og ha full barnehagedekning, tror jeg veldig mange fler hadde følt at SV holder det de lovte, sier Valen.

– Men vi sa vi skulle gjøre noe med barnefattigdommen og fikk det ikke til, og det kan ikke skje igjen. Det er derfor vi er så opptatt av dette nå, understreker han.

Lysbakken om å stoppe nedgangen: – Jobben var større enn vi innså

Vil ha inn andre krav



Fylkesleder Olav S. Vika i Vestfold SV tror han har god støtte for å få vedtatt atomkravet i tillegg - som et femte punkt.

– Er det fare for at listen blir utvannet?

– Det er en kjempefare, og det er en av de diskusjonene som er vanskelig, sier han.

– Men dette er den typen sak hvor vi kan få Ap til å tørre å ta det neste skrittet. Med en president av det kaliberet vi har i USA, er det viktigere enn noensinne, sier Vika.



– Jeg har tro på at det er mulig å få flertall for på landsmøtet. Oslo SV og Hordaland SV har støttet det, så jeg tror det skal være mulig. Internasjonal solidaritet og kamp mot atomvåpen er så viktig for SV at jeg synes det bør være topprioritert, sier Heming Olaussen i Vestfold SV.

NY SV-TOPP: Lars Haltbrekken er partiets førstekandidat i Sør-Trøndelag. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Vil ha C02-krav

Et annet forslag som ønskes inn på topp-prioriteringslisten til SV, er et forslag fra tidligere Naturvernforbundet-leder Lars Haltbrekken, som er partiets førstekandidat i Sør-Trøndelag.

Han foreslår at de må gå inn for å tallfeste at Norge årlig de neste fire årene skal kutte 1,9-2,4 millioner tonn CO2.

– Det er viktig å få til utslippskutt i Norge så derfor fremmer vi et så konkret forslag og håper å få flertall for det, sier Haltbrekken til VG.

Les også: SV og Sp stiller Lofoten-ultimatum til Ap

Stiller ikke asylkrav



Asylpolitikk er ikke blant de fire kravene SV stiller til et regjeringssamarbeid med Ap. Valen har ikke tro på å plassere asyl på kravlista. Grunnen er at de frykter å få en strøm av instrammingsforslag fra Ap i retur.

– Knut Arild Hareide sto i Vandrehallen og var veldig stolt og fornøyd over å ha forhandlet frem en asylbarnavtale, også fikk han Sylvi Listhaug og tidenes innstramning i bytte. Risikoen innenfor asylpolitikken er at hvis vi nevner én ting innenfor asylpolitikken vi vil ha endret, så oppstår fort den situasjonen at andre saker strammes veldig inn, sier Valen til VG.

Vestfold SV vil imidlertid ha med en formulering om at regjeringen skal føre en human asylpolitikk med vekt på barns beste, uten at det er et femte krav.