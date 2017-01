SV-Audun foreslår superradikale boligkrise-tiltak

Nå foreslår Audun Lysbakken at staten skal gå inn som deleiere av boligene til unge eller lavtlønte førstegangskjøpere.

Lederen i SV mener situasjonen i det rødglødende boligmarkedet er så kritisk at Norge nå må ta helt nye og svært radikale grep:

Bodø forsøkskommune



– Vi vil innføre en helt ny modell i den norske boligpolitikken: Delt eierskap. Vi ønsker å prøve dette ut i Bodø først. I dag er det mange som egentlig har råd til å betale et boliglån, men som ikke får lån likevel, på grunn av myndighetenes krav om 15 prosent egenkapital. Dette skaper et enormt klasseskille i boligmarkedet, fordi du er avhengig av mamma og pappas bank for å få lån. Resultatet er at drømmen om egen bolig blir knust, sier Lysbakken til VG.

– Jeg vil berømme SV for å se til Bodø. Dette er spennende, vi trenger virkelig å teste ut nye modeller i boligpolitikken, sier ordfører Ida Marie Pinnerød (Ap).

Stortingsrepresentanten fra Hordaland har satt seg et hårete mål:

Å gjøre noe så traust som boligpolitikk til en av hovedsakene i neste års stortingsvalgkamp.

– Staten kan gå inn med inntil 15 prosent, gjennom Husbanken. Ikke som et lån, men rett og slett ved at staten kjøper en andel av den boligen. Over tid vil du kunne kjøpe ut staten igjen. Men hvis du selger boligen uten å ha løst ut staten, vil staten få 15 prosent av den nye salgsverdien tilbake. Søker får et finansieringsbevis fra kommersiell bank med forutsetning om delt eierskap gjennom Husbanken. Ordningen er ment å være selvfinansierende, sier Lysbakken.

Onsdag offentliggjøres boligpristallene for 2016.

Krever boligplan



I SVs nye boligkrisepakke er det også to andre tiltak:

** Boligplan: – På samme måte som Stortinget hvert år lager en Nasjonal Transportplan, må Stortinget nå lage en Nasjonal Boligplan. Staten må bruke musklene sine til å rydde opp i boligmarkedet. Det må bygges nok boliger til å møte befolkningsveksten, og det må bygges riktige typer boliger, spesialisert inn mot ungdom og lavtlønte. Det klarer ikke de kommersielle utbyggerne alene, heller ikke kommunene. Dette må kombineres med opprettelsen av et statlig boligselskap som aktivt kjøper opp tomter og bygger ut.

** Nasjonal eiendomsskatt:– Skattesystemet er rigget for vill prisvekst. Det er rett og slett for lukrativt for folk med mye penger å investere i mange boliger. Vi vil innføre nasjonal eiendomsskatt, med ekstra eiendomsskatt for dem som eiere flere boliger, mens alle som tjener under 600.000 kroner, får mindre skatt enn med regjeringens opplegg

Boligpolitikk har nærmest vært et ikke-tema i norsk politikk ved de siste stortingsvalgene.

I Norge eier åtte av ti innbyggere sin egen bolig. Men det er ikke opplagt at dette vil fortsette.

Som følge av finanskrisen i 2008 falt boligbyggingen i Norge. I 2015 tok den seg opp igjen. 31.000 nye boliger ble påbegynt. Befolkningsveksten var imidlertid på 48.000 personer dette året.

– Total idétørke

Særlig i pressområder er prisene så høye at selv folk med to gode inntekter har store problemer med å komme seg inn på boligmarkedet.

Samtidig har den blåblå regjeringen kuttet utlånsrammene til Husbanken fra 25 til 18 milliarder, kuttet i adgangen til startlån og bostøtte, samt pålagt bankene å stramme inn kravene til egenkapital.

– Dagens regjering har prioritert å støtte de gruppene i samfunnet som sliter minst på boligmarkedet. I tillegg har det rett og slett vært total idétørke i boligpolitikken.

Høyres boligpolitiske talsmann på Stortinget, Mudassar Kapur, er svært lite imponert over forslagene fra Lysbakken og SV.

– Sosialistisk nostalgi

KRITIKER: Høyres Mudassar Kapur hevder SV tror at man kan skatte seg ut av boligkrisen. Foto: Erlend Aas , NTB scanpix

– Vi vet at SV er for statlig eierskap, men å bli «Mor og Far Stat» er sosialistisk nostalgi. Vi må heller fokusere på hvordan folk kan kjøpe seg sin egen bolig og stå på egne ben. Lysbakken tar feil når han sier at regjeringen ikke tar grep. Regjeringen har forenklet byggereglene, fått ned byggekostnadene og fått opp byggetakten. Vi fører en sosial boligpolitikk gjennom målrettede startlånsordninger, sørger for fleksibilitet i bankene og skatter sekundærboliger hardere slik at folk som skal kjøpe seg et hjem ikke blir utkonkurrert av dem som skal kjøpe seg et spekulasjonsobjekt, sier Kapur.

Advarer



Han advarer også sterkt mot økt boligskatt.

– Vi må bygge oss ut av boligmangel, ikke skatte oss ut av den. SV foreslår en nasjonal eiendomsskatt for å dempe prisene. Men de greier ikke å fortelle oss hvor mye folk må betale i eiendomsskatt i distriktene for at boligprisene skal gå ned i pressområdene. I Oslo er SV med på å skrive ut eiendomsskatt. Samtidig har prisene gått opp over 20 prosent siste året og det har blitt enda dyrere å bo i Oslo. Har de ikke lært noe av det?

Ikke like radikale



Heller ikke Ap er klare til å hoppe på de mest radikale forslagene til Lysbakken.

– Vi er bekymret for at de økte prisene gjør at mange unge ikke kommer seg inn på boligmarkedet, og at forskjellene i boligmarkedet går i arv. Vi deler SVs intensjon om at staten må ta litt av risikoen, og har derfor foreslått at unge uten egenkapital skal kunne få startlån i Husbanken. I tillegg er det nødvendig med flere leie-til-eie prosjekter hvor man kan kjøpe seg gradvis inn i sitt eget hjem, sier Aps boligpolitiske talsperson, Stine Renate Håheim.