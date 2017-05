SV anklager regjeringen for klima-bløff

Regjeringens klimakutt i Norge har gitt økte utslipp på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt.

Det viser et regnestykke SV har gjort, som Regnskogfondet og VG har ettergått. Klima- og miljødepartementet har også blitt forelagt regnestykket, men kommenterer det ikke.

– Dette er en skandale. Nedgangen i klimagassutslipp som regjeringen skryter av i dag, er faktisk en økning av globale utslipp. Det er ingenting å skryte av i det hele tatt, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Fredag morgen kom en aldri så liten klima-gladsak: Tall fra SSB viser at norske klimautslipp gikk ned med én prosent fra 2015 til 2016.

For selv om nordmenn kjører mer og bruker mer drivstoff i 2016 enn årene før, går utslippene fra veitrafikken ned med 3,6 prosent. Årsaken er at det blandes inn mer biodrivstoff i bensin og diesel som fylles på norske tanker.

Men at biodrivstoffet har sørget for å kutte utslipp her hjemme, har lite å si for verdens klima:

Ved at norske bilister fylte palmeoljebasert biodrivstoff på tanken, førte det til klimagassutslipp på mellom 520.000-790.000 tonn CO2 globalt sett i 2016, viser utregninger fra SV, som VG har ettergått.

TENKER PÅ REGNSKOGEN: SV-leder Audun Lysbakken måtte bruke paraply for å slippe unna regnet undet Kongeparets 80 årsfeiring på Operaen. Foto: Frode Hansen , VG

«Annerledes» effekt



I pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet om kutt i norske utslipp heter det at «den globale utslippseffekten av biodrivstoff vil imidlertid være annerledes enn i det norske regnskapet».

Klima- og miljødepartementet har ikke svart VG på hvor stor utslippseffekten er globalt, men SVs regnestykke er som følger:

• I 2016 ble det solgt 4,3 milliarder liter drivstoff til veitrafikk. 450 millioner liter av dette var biodrivstoff.

• 39 prosent av biodrivstoffet, det vil si 175,5 millioner liter, kom fra palmeolje og palmeoljeprodukter (også kalt PFAD).

• Modell for utslipp fra Miljødirektoratet (se side 6) viser at 175,5 millioner liter palmeoljeprodukter tilsvarer utslipp et sted mellom 520.000-790.000 tonn CO2.

Årsaken er at etterspørselen etter palmeolje er en av de viktigste årsakene til ødeleggelse av regnskog og torvmyr i Sørøst-Asia, som gir økte klimautslipp.

– Tallene viser at Erna Solbergs klimapolitikk er dynket i palmeolje som ødelegger regnskogen i Indoneisa og Malaysia, sier SV-leder Lysbakken.

– Ikke troverdig



Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er forelagt SVs regnestykke. Han har ingen kommentar til selve regnestykket, men avfeier kritikken.

– SV har konsekvent kritisert regjeringen for ikke å trappe opp biodrivstoffbruken mer. Derfor er denne kritikken ikke troverdig, skriver han i en tekstmelding til VG.

Videre sier Helgesen at regjeringen har vært opptatt av at opptrappingen av biodrivstoffbruken skal gi utslippskutt både hjemme og ute:

– Det ligger til grunn for opptrappingsplanen som ble vedtatt i fjor. Økningen i biodrivstoffsalget i 2016 skjedde riktignok før opptrappingsplanen, men nesten alt omsatt biodrivstoff viste seg å tilfredsstille EUs bærekraftskriterier, sier Helgesen.

Lysbakken svarer at SV er for innblanding av biodrivstoff, men uten palmeolje.

– Palmeolje det et miljøskadelig produkt, selv med bærekraftskriterier. For å få en god global klimaeffekt av økt innblanding av biodrivstoff, må palmeoljen ut. Det har vært mye oppmerksomhet rundt at palmeolje er usunt for kroppen – nå er det på tide å slå fast at det heller ikke har noe i bilen å gjøre, sier SV-lederen.

Moderate anslag



Regnskogsfondet har også gått igjennom regnestykket til SV.

De mener det gir et dekkende bilde av hvor mye utslipp som kommer som følge av biodrivstoff fra palmeolje, men at det er grunn til å tro at utslippene er enda høyere.

– Det er vanskelig å si et eksakt tall for hvor klimaeffekten på palmeolje, men all nyere forskning tilsier at dette er verre enn bruk av fossil diesel. Selv om palmeoljen som brukes til biodrivstoff i Norge ikke kommer direkte fra avskogning, vet vi at økt etterspørsel fra Norge og andre vestlige land fører til at industrien ekspanderer i nye områder og at det blir mer avskoging. SVs tall er ikke feil. De bruker moderate anslag. Trolig er det mye verre, sier Nils Hermann i Regnskogsfondet.

Hermann reagerer sterkt på at regjeringen teller utslipp fra palmeoljeprodukter som nullutslipp her hjemme.

– Det er grovt misvisende. Sannheten er at de globale utslippene går opp. I andre sammenhenger argumenterer regjeringen og Høyre for hvor viktig det er at vi ikke snevert ser på utslipp i Norge, men ser på hele den globale effekten. På drivstoffsiden er det åpenbart ikke like viktig. Det er spesielt. Norge bruker masse ressurser på å stoppe ekspansjon av palmeoljeindustrien i Indonesia, og bevare regnskogen. Det er viktig nettopp fordi palmeoljeindustrien er en av de viktigste årsakene til avskoging, og jeg tror regjeringen vil være helt enig med i at denne industrien i dag ikke drives på en bærekraftig måte, sier Hermann i Regnskogsfondet.