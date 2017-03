Støre-nei til SVs barnehage-ultimatum

SV-leder Audun Lysbakken vil ikke være med i en regjering hvis ikke det blir forbud mot profitt i private barnehager. Det sier Aps Jonas Gahr Støre blankt nei til.

Et mulig regjeringssamarbeid mellom Ap og SV henger i en tynn tråd, allerede et halvt år før stortingsvalget i september.

I dette intervjuet spikrer SV-leder Audun Lysbakken det fast at de ikke vil støtte en regjering som ikke blir med på å stanse at private selskaper får ta ut profitt fra barnehager, barnevern og asylmottak.

Ferske tall fra SSB i dag viser at det er 139 500 norske barn i private barnehager, og at 53 prosent av norske barnehager er private.



– Ikke Aps politikk



Ap-leder Støre avviser at Ap vil stanse selskaper i å ta ut utbytte:

– Arbeiderpartiets politikk er ikke å nekte en barnehageeier å tjene penger på barnehagedriften. Det viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre mange nok barnehageplasser med høy kvalitet, slik at alle foreldre som ønsker barnehageplass får det. Arbeiderpartiet vi gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager, sier Støre til VG.

Landsmøte til helgen



SVs fire hovedkrav SV innleder sitt landsmøte fredag hvor det innstilles på at de går til valg med fire hovedsaker, hvor de krever å få gjennomslag for å kunne gi forpliktende støtte til eller selv gå inn i en rødgrønn regjering: ** Klimasatsning hvor vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er sentralt. ** Et skikkelig løft for barnetrygden, for å bekjempe ulikhet og barnefattigdom. ** En nasjonal norm som sikrer flere lærere. ** Profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem.

Fredag innleder SV sitt landsmøte, hvor forbud mot profitt er ett av fire hovedkrav for å gå inn i eller inngå skriftlig avtale om en rødgrønn regjering.

– Vi må ta forbehold om at det er landsmøtet som skal bestemme hva disse hovedkravene blir, men vi legger opp til at det er disse kravene som avgjør om vi skriver under en avtale eller ikke. Og hvordan vi samarbeider, sier Lysbakken og sier det enda klarere:

– Får vi gjennomslag for våre hovedkrav er vi klare til å gå i regjering eller skrive under en samarbeidsavtale. Får vi det ikke, kommer vi til å gå i opposisjon.

- I 2015 var det rundt 3000 private barnehager i Norge, hvordan vil du erstatte dem?

– Vi er ikke imot private barnehager. Vi er mot at de skal ta ut profitt fra driften, svarer Lysbakken.

– Kjenner du et privat AS som ikke har som mål å ta ut profitt eller utbytte, å tjene penger på dette?

– Et AS vil alltid ha som mål å gå med størst mulig overskudd. Dette målet er overordnet alle andre mål. Derfor vil vi innføre profittbegrensning. Det er veldig mange private barnehager som ikke tar ut profitt og det er også aksjeselskaper innenfor skole som forholder seg til den lovgivningen vi har der, hvor det ikke er lov, svarer Lysbakken.

– Må bli slutt på



– Har dere da forutsatt at alle som driver private barnehager i dag skal fortsette hvis det blir profittforbud? Og hvis ikke, hvordan skal dere greie å erstatte dem?

– Vi er ikke mot private barnehager eller private aktører i velferden, men vi er imot at grunnleggende velferd skal drives kommersielt. Grunnleggende velferd kan ikke drives etter mål om å skape størst mulig overskudd for eierne, sier Lysbakken.

De ferske SSB-tallene viser at 53 prosent av norske barnehager i 2016 var private, og totalt har Norge nå 3200 private barnehager. Dette inkluderer også dem som driver ideelt.



– Det er fullt mulig å drive privat uten profitt. Og for det andre er det jo offentlige penger som finansierer disse barnehagene, og de forsvinner ikke. Så vi har de samme offentlige kronene til å sørge for at det er like mange barnehageplasser, også om kommersielle skulle – stikk i strid med de sier – nekte å drive barnehager hvis de ikke får ta ut profitt, sier Lysbakken.

Også eldreomsorgen



– Programutkastet også gjelder for eldreomsorg. Betyr det at alle landets private sykehjem også vil få denne sterke avgrensningen?

– Vi ønsker ikke at det skal tas ut profitt fra eldreomsorgen heller. Vi mener prinsippet skal være er at hver krone som bevilges til eldreomsorg skal komme de eldre til gode.

– Når det blir profittforbud, hvordan kan dere garantere at det fremdeles er nok private som fortsatt vil drive asylmottak og at incentivet for å drive fortsatt er like stort?

– Det vi er avhengig av for å ha et godt nok velferdstilbud, er at pengene er der. Og det er de, for det er offentlige penger. Vi har fagforeningen til fagfolkene med oss i disse kravene i alle disse sektorene. Dette handler om et enkelt krav om at folk ikke skal betale skatt for å gi penger til velferdsprofitører.

– Er blitt takket av SV



Administrerende direktør Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund går langt i å si at det ikke er realistisk å stanse private barnehager å ta ut noe utbytte. Han går langt i å kalle det et svik fra SV.

– Oslo har de kommunalisert noen private sykehjem. Men det har latt seg relativt greit gjøre, fordi det er kommunen som eier byggene. Men da SV fikk gjennomslag for barnehageløftet sitt på begynnelsen av 2000-tallet, var hele poenget at de ønsket private inn for å bygge og drive barnehager. Det skjedde i stor stil og vi er blitt takket for det mange ganger av SV, sier han.

– En prosent i utbytte



– Poenget er at det var SV som godkjente at det tas ut et begrenset utbytte, mot at det ble satt en regulering av hvor mye som kan tas ut. Slik fungerer det den dag i dag, sier han og viser til SV-leder Kristin Halvorsens uttalelser til TV2 i 2011, hvor hun sa ja til at private barnehager som går med overskudd skal få ta en noe utbytte.

– Hva skjer hvis SV får gjennomslag for å forby at barnehageselskaper tar ut utbytte?

– Rundt halvparten av barnehagene i Norge er i dag private og et flertall av dem er aksjeselskaper som tar ut et lite utbytte. Det har over tid utgjort i gjennomsnitt en prosent av resultatet til barnehagene. Hvis SV står for en slik snuoperasjon er det å vende ryggen til mange tusen eiere og ansatte i private barnehager som faktisk var med på det store løftet for å få opp barnehagedekningen i Norge.

KRITISK: Administrerende direktør Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund sier det skal bli vanskelig å avvikle private barnehager, fordi eierne ofte ikke bare driver, men også eier barnehagene, etter oppfordring fra nettopp SV. Foto: PBL.

– Hva vil skje hvis private barnehager ikke får tjene på det?

– Det sier seg selv at mange ikke vil ønske å være i det markedet lenger. De som er der tjener ikke store penger på det, men de tjener dog litt. Utbytte er i dag regulert og det lever selskapene godt med.