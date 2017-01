«Raymobilen» fortsetter å rulle

Til tross for kraftig kritikk: Oslos byrådsleder vil også i 2017 bli kjørt rundt i en forurensende Audi A8. Carl I. Hagen stiller spørsmål ved om slike sikkerhetstiltak er nødvendig på byrådsnivå.

I fjor kom det frem at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) blir kjørt rundt i en av markedets mest forurensende biler, en Audi A8. Bilen har V6-motor med 310 hestekrefter og et CO₂-utslipp på 173 g/km. På en skala fra A til G har bilen miljømerking F – altså den neste dårligste. Johansen fikk i tillegg kritikk for å kjøre med piggdekk.

Ulike løsninger har vært til vurdering, men like før jul ble det klart at byrådslederen ruller inn i det nye året med samme bil. Det går frem av et notat datert 21. desember 2016. Bilen kjøres fremdeles med piggdekk, også dette av sikkerhetshensyn.

Argumentet er at det ikke finnes noen gode nullutslippsalternativ. Videre begrunnes videreføring av biltjenesten med anbefalinger fra Rådhusforvalteren.

«(...)basert på risikovurderingene fra Sweco, om at ordningen bør opprettholdes, og at dagens kjøretøy beholdes inntil videre», står det i notatet.



Et sikkerhetsfirma har vurdert nullutslippsbiler, samt hybridsegmentet, uten at de har funnet biler som svarer til sikkerhetskravene, forteller rådhusforvalter Marit Jansen.

– Denne Audien befinner seg i miljøklasse F, som er nest mest forurensende, finnes det ikke en bensinbil som er mer energieffektiv enn denne?

– Audien vi benytter oss av har miljøstandarden Euroklasse E6, sier Jansen, uten å ville utdype.

Oslo er eneste storby med luksusbilordning og sjåfør

SKEPTISK: Gruppeleder i Frp Carl I. Hagen. Foto: Fredrik Solstad , VG

Carl I. Hagen: – Meget skeptisk

Gruppeleder i Fremskrittspartiets bystyregruppe, Carl I. Hagen, ba i møte med forretningsutvalget mandag om innsyn i Oslopolitiets og Swecos begrunnelse for bruk av biltjenesten til byrådslederen.



– Jeg er meget skeptisk til at det kan være en god nok begrunnelse for at byrådslederen skal bruke privatbil.

– Hvorfor er du skeptisk?

– Det sies at Oslopolitiet har gitt en anbefaling for bruk av egen bil. Dette vil jeg ha en begrunnelse for, deretter vil jeg vurdere grundig regelverket som ligger til grunn for denne bruken, sier Hagen, og utdyper:

– Jeg vil vite formålet, hvilke skattemessige fordeler de får, og hvorvidt det inngår i anbefalingene at de skal hentes hjemme slik Johansen har brukt det til.

– Skal ikke være noen bekvemmelighet



I notatet står det at sikkerhetskjøring kan omfatte transport til/fra jobb og til/fra arrangementer og oppdrag. Kjøring utenfor tjenesten kan i spesielle tilfeller også omfattes. I den grad det er ledig kapasitet, kan transportordningen benyttes til andre formål enn sikkerhetskjøring.

– Jeg mener at det ikke skal være noe bekvemmelighet, hvor politikere blir kjørt hit og dit for å spare private kostnader, sier Hagen.

– Hvordan vurderer du miljøaspektet her?

– Det er dobbeltmoral. Jeg vet ikke om det er fordi panseret på bilene står imot maskingevær eller hva det er som gjør at de kjører disse bilene.

– Har du selv hatt slike sikkerhetstjenester?

– Jeg hadde sikkerhetsalarm, men så vidt jeg kan erindre har jeg ikke hatt tilgang til privatbil av sikkerhetsmessige årsaker, sier Hagen.

Johansen forstår at det vekker provokasjoner



Det står ikke noe om vurdering av bensinbiler med mindre utslipp enn den aktuelle Audi-modellen, i notatet. Til det svarer byrådslederen følgende:

– På bakgrunn av Rådhusets forvaltningstjeneste følger jeg vurderingen om at det ikke finnes gode nok biler med nullutslipp som tilfredsstiller de krav som må settes til sikkerhet. Dette er imidlertid et område som er i rask utvikling og som Rådhusets forvaltningstjeneste følger tett, skriver Johansen i en e-post til VG.

– Forstår du at det vekker provokasjon at du kjører rundt i en av de mest forurensende bilmodellene som er på markedet, samtidig som du oppfordrer til å begrense bilbruken i Oslo sentrum?

– Ja, det kan jeg forstå. Samtidig må jeg ta til etterretning de risikovurderingene og sikkerhetsanbefalingene som kommer fra vår faginstans og Oslo politidistrikt som anbefaler en sikker transportordning for politikere i Oslo kommune, svarer Johansen.

FORSTÅR: Raymond Johansen skjønner at folk kan la seg provosere av bilen han kjøres rundt i. Foto: Frode Hansen , VG

– For øvrig er det ikke slik at Bilfritt byliv skal stenge for all biltrafikk i sentrum. Hensikten er å skape mer levende byrom og å redusere biltrafikk, skriver Johansen.

Høyre: Jørgen Hattemaker og Kong Salomo-politikk



Gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg (H) støtter fortsatt bruk av biltjenesten, men er kritisk til at byrådslederen fremmer et forslag om å stenge deler av Oslo sentrum for trafikk, samtidig som han selv kjører i sentrum.

– Jeg mener at de fremste folkevalgte skal skjøtte egen sikkerhet, og når rådene fra politiet tilsier at de burde ha en biltjenesteordning så støtter jeg det, sier Solberg og legger til.

– Men jeg er kritisk til at byrådet samtidig ønsker å stenge store deler av sentrum for vanlig trafikk. Jeg mener det er uklokt av byrådet å legge opp til en sånn Jørgen Hattemaker og Kong Salomo politikk, der vanlige innbyggeres behov fremstår som mindre viktige.

– Men du sier jo selv at byrådet har viktigere behov enn Jørgen Hattemaker?

– Ja, men det er ikke godt nok grunnlag for å stenge sentrum for trafikk samtidig som politikerne i Oslo får kjøre der. Da er det vanskelig å forsvare en ordning som er sikkerhetsmessig begrunnet når andre ikke har anledning til å kjøre i sentrum.

– Mener du da å si at dette tiltaket kun er basert på potensielle angrep fra bil?

– Nei, jeg vil ikke gå inn på detaljene i den sikkerhetsmessige begrunnelsen, sier Solberg. Han mener byrådslederen bør bytte til en mer miljøvennlig bil så fort det finnes et bedre alternativ.

– Vi ber om det de ser seg om et mer miljøvennlig alternativ, men det endrer ikke vår holdning til sikkerhetsvurderingen.

Det borgerlige byrådet som gikk av i 2015, brukte Lexus hybridbiler. I juli i 2015 ble det besluttet å bytte ut disse med Audi A8 bensinbiler, som det nye byrådet tok i bruk høsten 2015. De rimeligste utgavene har en utsalgspris på 1 million kroner.

