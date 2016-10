Vil ha færre private aktører i asylbransjen: – Vi gjør ikke dette for å tjene penger

Norsk Folkehjelp og Stiftelsen Sana må legge ned halvparten av mottakene sine.

– Vi tilbyr en merverdi, vi gjør ikke dette for å tjene penger. Vi gjør det fordi vi er opptatt av flyktningenes ve og vel, ikke for å gå med økonomisk overskudd. Men de store kommersielle driftselskapene gjør dette med ett formål: Å skape profitt, sier stabssjef Birgitte Brekke i Norsk Folkehjelp til VG.

Norsk Folkehjelp og Stiftelsen Sana er i dag de eneste ideelle organisasjonene som driver asylmottak i Norge. I en serie saker har VG kartlagt hvordan asylbransjen ble en milliardindustri. De to organisasjonene reagerer på den høye andelen private aktører i markedet og at UDI nå kutter så mange ideelle mottak.

– Vi var i mange år den eneste ideelle aktøren fordi alle de andre kastet inn håndkleet. Det som skjer nå, er at UDI gjennom sin praksis skviser oss ut, fordi vi bare konkurrer på pris, sier Brekke.



– Mer hensyn til kvalitet



Fordi antallet asylsøkere har falt dramatisk, har UDI i løpet av høsten annonsert at 10.800 norske mottaksplasser må bort. I nedbyggingen etter asylbølgen må Norsk Folkehjelp legge ned 7 av sine 12 mottak, mens Stiftelsen Sana legger ned 8 av 16. Hvis vi bare ser på ordinære mottak, mistet de to 10 av til sammen 23 mottak i høst.

Organisasjonene mener UDI og politikerne burde benyttet sjansen til å øke andelen ideelle i bransjen - og heller kuttet private mottak.

– Vi styrer etter kvalitet, humanitet og lønnsomhet, i den rekkefølgen, sier daglig leder Kåre Gerhard Sørensen i Stiftelsen Sana.

– Vi synes det bør tas mer hensyn til kvalitet, ikke bare pris. Det er det jeg er opptatt av, for vi leverer kvalitet, sier Sørensen.

UDI bekrefter at det i oppsigelsesrunden 1. oktober ble lagt stor vekt på pris - ikke på typen driftsoperatør. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier de er opptatt av økonomien.

– Hvis de er konkurransedyktige, er vi veldig interessert i at også ideelle organisasjoner skal drive mottak. Men vi er opptatt av økonomien her. Vi er opptatt av at norske skattebetalere skal få plasser til en så lav kostnad som mulig, innenfor de kvalitetskriteriene som er, sier Listhaug.

Fikk du med deg? Disse fikk flest asylmillioner.

– Vi tar ikke utbytte



Norsk Folkehjelp hadde i 2015 et overskudd på rundt 20 millioner, mens Stiftelsen Sana hadde to millioner. Fordi de er ideelle, går pengene tilbake til driften eller til humanitære formål.



– Jeg synes det er forunderlig hvis Listhaug mener det er mer fornuftig at skattebetalernes penger går i lommen til eiere som profitt, enn at de benyttes til samfunnets beste av ideelle aktører, sier Brekke i Norsk Folkehjelp.

Hun sier de stiller høye krav til kvalitet og aktiviteter på mottakene.

– Vi tar ikke utbytte. Hver krone som vi går i overskudd med, går rett inn i våre samfunnsnyttige formål. Vi driver sanitets- og redningstjeneste, arbeid for å redusere fremmedfrykt og rasisme, masse tiltak for å integrere flyktninger – som for eksempel språkkafeer, og vi driver bistandsarbeid og minerydding i områdene flyktningene kommer fra. Alt dette er det våre penger går til, sier hun.

Les også: Ap mener regjeringen må stoppe asyl-utbytter.

SÅ MYE BLE BRUKT PÅ ASYLMOTTAK - Hvis vi bare ser på drifts- og leieutgifter har UDI brukt 6,3 milliarder på asylmottak siden januar 2015. Denne grafen ser på hele post 21, «spesielle driftsutgifter asylmottak», i UDI-regnskapet. * Tallene for 2016 er frem til 28.09 | Grafikk: Tom Byermoen / VG

Egne anbudsrunder

For å kunne konkurrere med de private, mener de to organisasjonene at de burde få egne anbudsrunder.

Slike ble i teorien innført i 2013, da en instruks fra Justisdepartementet sa at asylmottak-drift kunne forstås som en helse- og sosialtjeneste. Det åpner for anbudsrunder uten de private, men det er opp til UDI når den skal brukes. Og den brukes ikke.

UDI skriver i en e-post til VG at de har vurdert slike utlysninger, men så kom høsten 2015 og de måtte få tak i asylmottak der de kunne.

– UDI har til nå ikke hatt egne utlysninger for frivillige organisasjoner og stiftelser, men det kan vurderes ved en senere anledning, opplyser UDI via presserådgiver John Olav Kroken.



De påpeker at Norsk Folkehjelp og Stiftelsen Sana er de eneste ideelle som driver asylmottak og at de ikke er representert i alle regioner. Da kan Norsk Folkehjelp for eksempel være eneste ideelle aktør hvis UDI utlyser anbud i en region.

– For at en utlysing da ikke skal være direkte favorisering av disse to, måtte en slik utlysing forberedes og markedsføres blant andre organisasjoner for å få dem interessert i å drive mottak, opplyser UDI.

Se VGs store spesial: Slik ble asylbransjen en milliardindustri