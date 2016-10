Slik forklarer Listhaug at 1,6 milliarder har gått til tomme mottak

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier det var umulig å vite at det skulle komme så få asylsøkere til Norge i år.

I slutten av september skrev VG at 1,4 milliarder hadde blitt brukt på tomme senger i asylmottak siden januar 2015.

Nå har det steget til 1,6 milliarder, og over 16 sider redegjør Sylvi Listhaug i dag for hvordan alt dette er mulig.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har nemlig krevd at Listhaug svarer om pengebruken.

– Det har blitt utbetalt betydelige midler til ubenyttede mottaksplasser i 2015 og 2016. Dette er ikke en ønsket situasjon, skriver Listhaug i svaret til kontrollkomiteen.



Slik svarer Listhaug

– Jeg skulle virkelig ønske at vi visste hvor mange asylsøkere som kom til Norge i år, sånn at vi kunne bygd ned kapasiteten mer og tidligere. Men det er bare det at det var umulig å vite, utdyper Listhaug overfor VG.

En enstemmig Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte Listhaug fire spørsmål om den massive pengebruken.



Over hele landet har dyre mottakssenger i høst stått tomme fordi UDI har ventet med å bygge ned mottakssystemet. De har ventet selv om asylankomstene til Norge i vår var de laveste siden 1997.



I august sto fire av ti norske mottaksplasser ubrukt.

DYRE OG TOMME SENGER: 597 av 635 senger sto 26. september tomme på Norsk Folkehjelps avlastnings- og transittmottak på Landås i Bergen. Likevel betaler UDI 381 000 i døgnet, 600 per seng, fram til 6. desember. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Vil du ta kritikk på noen av de fire spørsmålene fra kontrollkomiteen?

– Jeg redegjør for de problemstillingene spørsmålene reiser på en grei måte. Jeg skulle ønske at jeg hadde vist alt på forhånd, at vi visste i januar at det ville komme få asylsøkere til Norge. Men det ante vi ikke, vi ante det ikke i mars og vi ante det ikke i juni. Det har aldri vært så store svingninger i prognosene som de siste året, sier Listhaug til VG.

– Det viktigste var å skaffe folk tak over hodet, kritikken hadde vært langt hardere om vi ikke hadde greid det, sier hun.

Kontrollkomiteen skal se på svarene fra Listhaug når de møtes i neste uke.

Prognosene som raste



Listhaugs hovedbudskap er at det har vært vanskelig å planlegge mottakskapasiteten i år. Hun peker på at prognosene var høye da UDI i fjor tok beslutningene om å opprette mottaksplasser som har kostet staten dyrt.

I 2015 anslo UDI at det ville komme opptil 33.000 asylsøkere i år. I mars anslo de 25.000 asylsøkere. Nå sier de 3550.

– Usikkerheten har vært viktig for de valg som er gjort på mottaksfeltet også i perioden etter at antallet asylsøkere ble kraftig redusert i slutten av 2015. Det var ikke mulig å forutse om asylankomstene i 2016 skulle holde seg stabile, øke moderat, eller øke kraftig fra de høye ankomstnivåene 2015, skriver Listhaug til kontrollkomiteen.

Hun understreker «at vedtatte budsjettrammer og fullmakter har blitt overholdt».

- I fjor fikk vi veldig mye pepper for at vi ikke hadde beredskap nok og at vi måtte jobbe på høygir med å finne mottaksplasser. I år får vi kritikk for at det er for mange plasser som står tomme, sier Listhaug til VG.



Fryktet storinnrykk av asylsøkere



Listhaug påpeker at Norge faktisk måtte bygge ned kapasitet i mottaksapparatet i første halvår av 2015 og at ankomstene til Norge lenge var lave.

Så eksploderte det i fjor høst og UDI prøvde desperat å skaffe nok sengeplasser.

Men da asyltallene stupte igjen, ble det langt flere asylmottak enn asylsøkere.

Millionene renner fortsatt ut til tomme senger.

– Stortinget har vedtatt pengestøtte til mottaksplasser til folk som trenger hjelp, ikke til mottaksplasser som står tomme. Kontroll på statlige midler er viktig, spesielt når de går til private selskap, sa Jette Christensen (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomiteen til VG da de sendte Listhaug spørsmålene.

UDI fryktet et storinntrykk av asylsøkere over sommeren og starten den store nedbyggingen av asylmottak først i høst.

– Inntil i høst har det likevel blitt utvist forsiktighet med å drastisk bygge ned den øvrige mottakskapasiteten, særlig på bakgrunn av at ankomstene av asylsøkere normalt øker i sommermånedene og på bakgrunn av erfaringen med den sterke økningen i antallet asylsøkere utover høsten fra august året før, skriver Listhaug til kontrollkomiteen.

Hun påpeker at de dyre akuttmottakene ble bygd ned først. På det meste kostet akuttmottakene alene staten rundt 13 millioner i døgnet.

- Det er veldig lett å være etterpåklok i denne saken, men det har vært helt umulig å vite hvordan utviklinga ville gå. Og jeg vil understreke at det blir vanskelig videre også, sier Listhaug til VG.

