Siden januar 2015 har UDI brukt 1,4 milliarder på tomme mottaksplasser. Nå vil Abid Raja (V) ha svar fra Listhaug på om hun har kontroll på pengebruken.

I en serie saker har VG kartlagt pengebruken i asylbransjen. Siden januar 2015 har norske myndigheter utbetalt 6,3 milliarder til mottaksbransjen, og UDI anslår at de på samme tid har betalt 1,4 milliarder for tomme mottaksplasser.

Nå tar Abid Raja til orde for at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) skal svare for pengebruken i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Det er helt uforståelig for meg at 1,4 milliarder sløst vekk av offentliges penger. Jeg er litt i sjokk. Jeg tror det norske folk ikke forstår dette, ikke finner seg i dette, og gjerne vil ha svar, sier Raja til VG.

– Jeg vil ta initiativ i kontrollkomiteen på Stortinget og sende spørsmål om statsråden har kontroll på offentlige penger, og om hun har kontroll på avtaler som inngås på vegne av staten, sier han.

Betaler for tomme mottak



UDI har i høst lagt ned 10.800 mottaksplasser, men på grunn av oppsigelsestiden på kontraktene, tar det tid før mottakene faktisk er nedlagt. I mellomtiden renner millioner ut til tomme senger.

Raja vil spørre om Listhaug har gjort nok for å sikre en forsvarlig pengebruk og skal ta opp saken på neste møte i kontrollkomiteen. Han må imidlertid få med seg flere komitémedlemmer dersom komiteen skal stille spørsmål til Listhaug.



– Jeg vil spørre om hun har sørget for gode nok kontrollrutiner og sørget for at pengene har blitt brukt fornuftig, sier Venstre-politikeren.

DYRE OG TOMME SENGER: 597 av 635 senger sto mandag tomme på Norsk Folkehjelps avlastnings- og transittmottak på Landås i Bergen. Likevel betaler UDI 381 000 i døgnet, 600 per seng, fram til 6. desember. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Selv om asylankomstene hadde falt dramatisk i vår, bygget ikke UDI ned kapasiteten i tilfelle det skulle kommet et storinnrykk av asylsøkere over sommeren. I august sto fire av ti norske mottaksplasser ubrukt.

På gigantmottaket Forus i Stavanger betaler UDI fortsatt for 1000 mottaksplasser, selv om det på fredag bare bodde 46 asylsøkere der. Forus fikk i november i fjor kontrakt på ett år, så sluttet asylsøkerne å komme. Norsk Folkehjelps mottak på Landås i Bergen hadde mandag fylt 38 av 635 senger.

Raja sier til VG at han vil sende spørsmål selv dersom komiteen ikke går inn for det. Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan undersøke hvordan regjeringen følger opp stortingsvedtak.

– Mitt inntrykk akkurat nå er at det er ting som tyder på at jobben kunne blitt gjort på et mye bedre vis. Jeg ser på summen av dette. Landet var i en flyktningsituasjon og Stortinget støttet opp om det arbeidet som regjeringen gjorde. Men det vil ikke si at man skal inngå hvilken som helst avtale på hvilke som helst premisser, sier Raja.

– Veldig uoversiktlig situasjon



Listhaug sier hun vil svare på spørsmål fra kontrollkomiteen, dersom de kommer. På spørsmål om hun er fornøyd med UDIs håndtering av asylbølgen, sier Listhaug man har gjort det man kunne – ut fra det man visste på de tidspunktene da vurderingene ble gjort.

Asylankomstene gikk plutselig opp i fjor, før de stupte igjen.

– Det har vært en veldig uoversiktlig situasjon, det er ingen som har visst hva som kommer til å skje, og derfor har UDI har gjort så godt man kunne ut fra det man visste. Og man har visst svært lite. De sto på som bare det for å skape nok plasser. Det var svært krevende, og de jobbet dag og natt, sier Listhaug til VG.

– Det har vært en usikker situasjon i år, og så kan man alltid ha gjort ting annerledes hvis man kjente til fremtiden. Men det gjør man ikke, legger hun til.

Tidligere denne uken sa UDI-direktør Frode Forfang til VG at han ikke ser hvordan de kunne ha unngått å betale for tomme mottaksplasser.

– Jeg føler meg trygg på de beslutningene vi tok, ut fra forutsetningen på de tidspunktene vi tok beslutningene, sa Forfang til VG.

