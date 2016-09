Mottaksveteran Torrey (73) opprettet syv asylmottak under flyktningkrisen

EVJE (VG): Ifølge Torrey Nørsett var behovet for asylmottak så voldsomt at de kunne skrudd prisene så høyt de ville under flyktningkrisen. Nå har situasjonen snudd.

– Vi kan åpne asylmottak på nesten én dags varsel, forteller Torrey Nørsett til VG.

VG har gransket den offentlige pengebruken under flyktningkrisen. Den voldsomme pågangen førte til at UDI brukte 6,3 milliarder på mottaksbransjen på 20 måneder.

For Nørsett betydde det at hans selskap MD Solutions gikk fra å være et sovende selskap til et selskap med syv asylmottak og 12 millioner i omsetning i 2015.

I fjor gikk de to millioner i overskudd. Selskapet Tokla, som han startet i 1993, gikk også to millioner i overskudd i fjor.

– I situasjonen UDI var i, kunne vi skrudd opp prisen så mye vi bare hadde villet – og UDI måtte bare godtatt det. Men vi har beholdt prisen som den har vært. Vi ønsker å være langsiktige, ikke å bare ta en kort profitt og bli borte, sier Nørsett.

Se VGs store spesial: Slik ble asylbransjen en milliardindustri.

Kalt asylbaron



Hjemme i Lyngdal kaller asylsøkerne ham «pappa Torrey». Han har en bok hvor han skriver ned navnene på alle asylbarna og gratulerer dem med dagen til de blir 18 år.

Men som et kjent fjes i mottaksbransjen har han også blitt stemplet som asylbaron. Da han begynte med asylmottak i 1993, kunne han få kommentarer som «enn å tjene penger på flyktninger».

– Det dabbet veldig fort av. Lokalbefolkningen ser hva vi holder på med, sier Nørsett i dag.

Saken fortsetter under bildet

RETT OPP: Voijslav Medic (venstre) kom til Norge som Balkan-flyktning og er nå Nørsetts partner i MD Solutions, selskapet som opprettet sju asylmottak i fjor. Mottaksleder Slobodan Tomic viser fram rommene som huser 35 mindreårige på Evje. Foto: Terje Bringedal , VG

– Har du blitt rik på dette?

– Nei. Eller ja. Da vi begynte i 1993 skjønte jeg at jeg kunne leie boliger eller kjøpe dem selv og leie dem tilbake til mottaket. Det har jeg gjort en del av. Dermed har jeg vel en formue, men du kan ikke spise boliger, sier Nørsett.

To mottak ble til



Tettstedet Evje, en time nord for Kristiansand, hadde ikke noen asylmottak fra før av. Plutselig fikk de to. Høsten i fjor fant MD Solutions lynraskt hjem til leie og opprettet et asylmottak med 150 plasser. Like i nærheten, på en gammel militærleir, løper i dag unge afghanske og somaliske gutter rundt etter en fotball.

De kommer fra mottaket for mindreårige asylsøkere, som Nørsett opprettet i februar.

Nå er den eventyrlige veksten i mottaksbransjen imidlertid erstattet av store kutt og lister over mottak som må legges ned. Det første mottaket må legge ned.

Nørsett tar imot VG på kontorer som bare skal eksistere en drøy måned til.

– Vi må si opp alle sammen, sier han.

Grunnen er enkel: I fjor kom det 31.000 asylsøkere til Norge. Så langt i år har det kommet 2248. Over hele Norge har UDI i år betalt millioner for asylmottak som står tomme.

Saken fortsetter under bildet

MÅ FLYTTE: Syriske Imad Kalkal, Hussein Adel fra Aleppo og Mohammed Najar med sine barn Sidra og Nisrin må nå flytte fra Evje, fordi mottaket legges ned. Foto:TERJE BRINGEDAL,TERJE Foto: Terje Bringedal , VG

Først måtte de dyre akuttmottakene legges nå, og i løpet av året skal også 7000 mottaksplasser over hele Norge bort. Evje ordinære mottak er på UDIs liste over mottakene som legges ned, og snart kommer nye lister.

– Det er ikke vi som styrer flyktningstrømmen til Norge. Men vi er vant til å bli lagt ned, sier mottaksveteranen.

– Jeg er ikke vant til å bli lagt ned, skyter Wenche Berthelsen inn, som leder det ordinære mottaket i Evje.

Hennes stilling er blant de 5,9 årsverkene som må bort. Totalt må Nørsett legge ned fire asylmottak og si opp mellom 35 og 40 ansatte.

Les også: Ordfører håvet inn 11 millioner på akuttmottak

Må flytte asylsøkerne



Det bor 115 personer på det ordinære mottaket i Evje. De som ikke har fått bosettingsplass i en kommune, må flyttes til et nytt mottak. Det betyr for eksempel at barna må bytte barnehage og skole, påpeker Berthelsen.



– Det er så tungt … Ikke bare for meg, for alle mine kolleger og for beboerne. Beboerne er veldig veldig sinte, for de trives her, sier hennes kollega Mohammed Hayder.

Nørsett sier det er vanskelig å legge planer i mottaksbransjen, fordi UDI-kontraktene har oppsigelsestid på tre måneder.

Snart kommer nye lister med mottak som skal legges ned. Nørsett vet foreløpig ikke om noen av hans resterende mottak vil stå på lista.

– Jeg kan ikke skjønne at vi er noen baroner, på noen som helst måte. Det er noen som har utnyttet systemet, det kan vi ikke legge skjul på, men vi har prøvd å være seriøse og tenkt mer på beboerne og de ansatte enn økonomien, sier Nørsett til VG.

Les videre: Disse fikk flest asylmillioner fra UDI.