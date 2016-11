Listhaug måtte svare Stortinget om 1,6 milliarder til tomme mottak: – Svaret var tilfredsstillende

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité krevde svar fra Sylvi Listhaug om de enorme summene til tomme og ubrukte mottaksplasser. Nå er undersøkelsen avsluttet.

Etter at VG i september skrev at 1,4 milliarder hadde blitt brukt på tomme senger i asylmottak siden januar 2015, krevde Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug svarte for pengebruken.

Da hun svarte, hadde beløpet steget til 1,6 milliarder.

Etter å ha gått gjennom den 16 sider lange redegjørelsen fra Listhaug, avsluttes imidlertid undersøkelsen i komiteen.

– Vi har orientert oss litt og svaret var tilfredsstillende, sier første nestleder i kontrollkomiteen, Michael Tetzschner (H), til VG.



Derfor kom milliardregningen



Det var en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité som sendte Listhaug fire spørsmål om den massive pengebruken. Listhaug svarte at asylankomstene for 2016 var umulige å spå.

En av grunnene var de usikre asylprognosene, som har stupt i løpet av året.

– Det har blitt utbetalt betydelige midler til ubenyttede mottaksplasser i 2015 og 2016. Dette er ikke en ønsket situasjon, skrev Listhaug i sitt svar til komiteen.



Over hele landet har dyre mottakssenger i høst stått tomme fordi UDI har ventet med å bygge ned mottakssystemet. De har ventet selv om asylankomstene til Norge i vår var de laveste siden 1997.



UDI vedtok tidlig i høst å legge ned 10.800 mottaksplasser, men på grunn av oppsigelsestiden på kontraktene, tar det tid før mottakene stenges. I tillegg fikk flere gigantmottak i fjor ettårige avtaler uavhengig av hvor mange asylsøkere som kom.

Så stupte ankomstene.

På gigantmottaket Forus var det bare 46 av 1000 senger fylt i slutten av september i år, men likevel måtte UDI betale fullpris.

DYRE OG TOMME SENGER: 597 av 635 senger sto 26. september tomme på Norsk Folkehjelps avlastnings- og transittmottak på Landås i Bergen. Likevel betaler UDI 381 000 i døgnet, 600 per seng, fram til 6. desember. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Undersøkelsen avsluttes



– For meg er det et mysterium at statsråden kan ha vært med på å sløse vekk 1,4 milliarder kroner, sa Abid Raja (V) i kontrollkomiteen til VG da de ba Listhaug svare.

Men kontrollkomiteen finner Listhaugs redegjørelse tilfredsstillende og de stiller heller ingen oppfølgingsspørsmål til innvandringsministeren.

– Jeg registrerer at Kontroll- og konstitusjonskomiteen nå har vedtatt å avslutte korrespondansen i denne saken. For oss har det vært viktig å sende over all informasjon som vi mener er relevant for komiteen, sier Listhaug til VG i dag.

