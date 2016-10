Listhaug må svare Stortinget om tomme mottaksplasser

Innvandrings - og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har brukt 1,4 milliarder på tomme mottaksplasser. Nå krever Stortingets kontroll - og konstitusjonskomité svar om pengebruken.

I en serie saker har VG vist hvordan asylbransjen det siste halvannet året har blitt en milliardindustri. Samtidig anslår UDI at de har brukt 1,4 milliarder på tomme mottaksplasser fra januar 2015 til 1. september i år.

TOK INITIATIV: Abid Raja (V) i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Frode Hansen , VG

Nå krever en enstemmig Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité svar fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om pengebruken.

– Jeg er veldig glad for at en samlet komité er enig med meg i at Listhaug må svare på disse spørsmålene. For meg er det et mysterium at statsråden kan ha vært med på å sløse vekk 1,4 milliarder kroner, sier Abid Raja (V) i kontrollkomiteen til VG.

I et brev til statsråden krever komiteen svar på fire spørsmål. De spør blant annet om pengebruken er i tråd med Stortingets vedtak.

– Det som også er urovekkende i saken er at det ikke er statsråden selv som informerte Stortinget, men at det er VG som har avslørt saken, sier Raja.

Listhaugs partifelle: – Litt skeptisk



Frp stilte seg bak brevet til sin egen statsråd.



– Når man ser de overskriftene om at det er noen som har hentet ut stor profitt i den industrien, så blir man litt skeptisk, men jeg tror man skal vente på svarene, sier Tom Holthe (Frp) i kontrollkomiteen.



– Det var enighet i komiteen om at det at vi sender brev ikke nødvendigvis vil si at statsråden har gjort noe kritikkverdig, men at statsråden får mulighet til å redegjøre for det som omtales i mediene og i brevet, sier Erik Skutle (H).

Betaler millioner for tomme senger



Selv om asylankomstene falt dramatisk i vår, bygget ikke UDI ned kapasiteten fordi de ville ta høyde for et mulig storinnrykk av asylsøkere over sommeren. I august sto derfor fire av ti norske mottaksplasser ubrukt.

– Jeg forstår, og alle forstår, at man skulle ha en overkapasitet, det er helt forståelig, men det er forskjell på en overkapasitet og 1,4 milliarder til ubrukte mottaksplasser, sier Jette Christensen (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomitéen til VG.

DYRE OG TOMME SENGER: 597 av 635 senger sto 26. september tomme på Norsk Folkehjelps avlastnings- og transittmottak på Landås i Bergen. Likevel betaler UDI 381 000 i døgnet, 600 per seng, fram til 6. desember. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

UDI har i høst vedtatt å legge ned 10.800 mottaksplasser, men på grunn av oppsigelsestiden på kontraktene tar det tid før mottakene stenges. I tillegg har flere gigantmottak ettårige avtaler uavhengig av hvor mange asylsøkere som bor på mottakene.

I slutten av september bodde det for eksempel bare 46 asylsøkere på Forus i Stavanger. Likevel betaler UDI fullpris, 625.000 kroner i døgnet, frem til november.

Dermed renner millionene fortsatt ut til tomme senger.

– Kontroll på statlig midler



– Det er viktig at en statsråd er aktpågivende, at hun undersøker at pengene går dit de skal og at hun holder seg løpende orientert om hvordan de brukes. Videre har statsråden også en opplysningsplikt, hun skal holde Stortinget løpende orientert i saker Stortinget har interesse av. Dette er en slik sak, sier Christensen.

– Stortinget har vedtatt pengestøtte til mottaksplasser til folk som trenger hjelp, ikke til mottaksplasser som står tomme. Kontroll på statlige midler er viktig, spesielt når de går til private selskap, sier Christensen.

Spør om Listhaugs kontroll



Kontrollkomiteen spør også om Listhaug kan gi en oversikt over inngåtte avtaler og hvor mye ubrukte mottaksplasser har kostet i 2016 og vil koste i 2017.

– Jeg forventer at staten skal ha budsjettkontroll og ikke sløse av offentlighetens penger. Jeg ser frem til hennes redegjørelse, og avhengig av hva hun svarer og hva som ytterligere blir avslørt, kan det bli nødvendig med ytterligere skritt, sier Raja til VG.

Listhaug opplyser til VG at hun vil svare på spørsmålene fra kontrollkomiteen.