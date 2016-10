Listhaug ettergår syv saker fra flyktningkrisen: Ser nærmere på millionkonflikter

Det pågår en rettstvist om en matregning på syv millioner kroner, UDI er stevnet for kontraktsbrudd, staten er stevnet for asylbåt-avtale og en kommune har havnet i millionkrangel.

Justisdepartementet ser nå nærmere på syv saker som har oppstått etter flyktningkrisen og de mange hasteavtalene som ble inngått da.

– Det er viktig for oss å være åpne på hvilke saker vi nå følger opp, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til VG.

Flere aktører har gått rettens vei mot UDI og staten, og det står om millionbeløp.

Her kan du lese om de syv konkrete sakene Justisdepartementet nå varsler Stortinget om.

Dette har skjedd



Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har krevd svar fra Sylvi Listhaug om millionene som renner ut til tomme mottaksplasser. Det er i den forbindelse at Listhaug nå orienterer Stortinget om syv saker og avtaler fra flyktningkrisa som Justisdepartementet nå følger opp.

– Omfanget og hastigheten på mottaksetableringene førte til økt risiko for at avtaler om innkvartering holdt lavere kvalitet enn tidligere, skriver Listhaug i brevet til Stortinget.



Den første saken gjelder politiet og en rettstvist om en matregning på syv millioner kroner.

1. PU og matregning



Asylsøkere som ventet på å registrere seg hos Politiets utlendingsenhet (PU) ble i fjor plassert på hotell så de ikke skulle vente ute om natten.

«16. desember 2015 ble det inngått en avtale med en aktør om innkvartering av asylsøkere i påvente av registrering. Grunnet mange svakheter med avtalen økte de anslåtte utgiftene fra 50 millioner kroner til 102 millioner kroner», skriver Listhaug i brevet til Stortinget. Merutgiften var i hovedsak på grunn av betaling for tomme plasser, påpeker hun.

«Det pågår rettstvist om cirka syv millioner kroner knyttet til betaling av måltider for personer som ikke har oppholdt seg på hotellet», opplyser statsråden. Det er den første saken de nå ser på.

2. Kommune i millionkrangel med UDI



«Det er også en tvist mellom UDI og Sør-Varanger kommune hvor det er uenighet om det økonomiske oppgjøret etter høsten 2015», skriver Listhaug.

Fjellhallen i Kirkenes ble i fjor brukt som transittmottak for asylsøkere. Så oppsto millionkrangelen mellom UDI og kommunen. Sør-Varanger kommune fakturerte UDI for rundt 16 millioner kroner, men UDI mente fakturaene hadde mangelfull dokumentasjon.



«Kommuner mener UDI skylder et beløp for avtaler som skal ha blitt gjort muntlig, men som UDI tilbakeviser», skriver Listhaug til Stortinget, og opplyser at det er innledet en rettslig prosess i saken.

– Det er bare trist at vi er tvunget til å ta rettslige skritt for å få dekket våre utgifter etter avtale med UDI, sier ordfører Rune Rafalsen til VG, og opplyser om at UDI bare vil betale rundt halvparten av de 16 millionene kommunen krever.

3. Bolkesjø hotell og oppussing

PUSSET OPP: Bolkesjø hotell ble pusset opp og gjort klart til å bli asylmottak. Men det ble aldri brukt. Foto: Nils Bjåland , VG

UDI startet i fjor en anbudsprosess for å få til et transittmottak på det nedlagte hotellet på Bolkesjø. I juni ble planene avlyst, men hotellet var leid i tre år med mulighet for kjøp.

«I forbindelse med de store asylankomstene ble det inngått en leieavtale med Bolkesjø hotell. For å sette bygget i stand til mottaksdrift er det brukt midler til oppussing av bygningen», skriver Listhaug. De skal nå se nærmere på denne avtalen.

4. Tomme plasser i Østfold

Fredag åpnes Ankomstsenter Østfold i det gamle Smart Club-bygget i Råde kommune. Senteret skal ha kapasitet til å huse 1.000 asylsøkere Foto:TROND SOLBERG/VG Foto: Trond Solberg , VG

De gamle lokalene til Smart Club på Råde ble i fjor omgjort til et ankomstsenter med sengeplass for opptil 1000 personer. I april skrev VG om at det kun var åtte personer der.

«Det har vært lav kapasitetsutnyttelse ved ankomstsenter Østfold. Det er derfor vesentlig høyere utgifter per benyttede plass en det som er vanlig i andre mottak», skriver Listhaug og påpeker at videre bruk av ankomstsenteret er under utredning.

5. UDI stevnet for kontraktsbrudd

Justisdepartementet skal også se på saken hvor Levajok Leirskole AS har stevnet UDI for kontraktsbrudd.

«Spørsmålet er om det er inngått bindende avtale mellom Levajok og UDI og/eller om UDI kunne fri seg fra avtalen», skriver Listhaug i brevet til Stortinget.

6. Asylmottak på båt – har stevnet staten



UDI varslet i fjor at de ville bruke båter som asylmottak for å få sengeplasser til alle asylsøkerne som kom. Blant annet var UDI i forhandlinger med Norwegian Hospitality Ships.

«Grunnet diverse uavklarte forhold ved tilbudet, og med det korte tidsrommet som var til rådighet, førte prosessen ikke frem til en endelig avtale. Norwegian Hospitality Ships AS har levert søksmålsvarsel til staten», skriver Listhaug i brevet til Stortinget.

«I rettsmøte i forliksrådet avviste UDI saken i sin helhet, og tilbyder har deretter stevnet staten for tingretten», påpeker hun.

7. Merverdiavgift og asyl-hotell



UDI brukte i fjor hotell for å finne tak over hodet til alle asylsøkerne som kom til Norge.

«Det er merverdiavgift knyttet til hotelltjenester mens det ordinært ikke er det knyttet til drift av asylmottak. UDI la til grunn at slike plasser var merverdiavgiftspliktige på lik linje med ordinært hotellinnkvartering, og forhandlet pris med denne bakgrunn», skriver Listhaug til Stortinget.

Men Skatteetaten konkluderte i april med det motsatte. Altså er det her snakk om merverdiavgift utbetalt til ikke-momsbelagte tjenester.

Det er den siste store saken Justisdepartementet nå ser på.



– Viktig å sørge for gode løsninger



Listhaug sier til VG at de vil holde seg løpende orientert om utviklingen i disse sakene.



– Dette er de viktigste sakene som vi per nå har identifisert, vi kan ikke utelukke at det kommer flere saker senere, sier statsråden.

Hun sier det i fjor var voldsomt press på asylinstituttet:

«I en slik kaotisk og uoversiktlig situasjon som vi sto i høsten 2015, som må kunne beskrives som en krise på mottaksfeltet, er det uunngåelig at feil gjøres, eller i det minste at nødvendige beslutninger måtte tas på et svakt eller svakere grunnlag enn normalt», skriver Listhaug til Stortinget.



– For meg er det viktigst å sørge for at vi får gode løsninger på disse sakene og at de i størst mulig grad håndteres av de myndigheter som har primæransvaret (UDI). UDIs varslede gjennomgang av erfaringene på mottaksfeltet vil bli fulgt opp fra departementets side, for å sikre en best mulig styring av mottaksfeltet, sier Listhaug til VG.