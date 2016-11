Hero granskes for korrupsjon i Sverige

Asyl- og omsorgsselskapet Hero Norge er anmeldt for korrupsjon av Göteborg by. Konsernsjefen avviser anklagene.

Ifølge Dagens Næringsliv er anmeldelsen levert etter at graveredaksjonen i SVT, «Uppdrag gransking», avdekket at Göteborg by har fått revisjonsfirmaet PwC til å undersøke avtalen mellom kommunen og Hero.

De skal blant annet ha funnet at avtalen mellom kommunen og Hero er vanskelig å tolke, og det er uklart hva som skjer ved eventuelle tvister.

Kommunen har gjort flere utbetalinger uten skriftlig avtale og at kommuneansatte har signert på kontrakter større enn de hadde fullmakt til. Totalt sett mente PwC at kommunen trolig har gitt Hero utilbørlige fordeler.

– Jeg politianmelder egentlig hele situasjonen som har oppstått. Har det forekommet korrupsjon eller bestikkelser her, da er det rettsinstansene som får finne ut av det. Så skal ikke jeg foregripe de undersøkelsene, sier forvaltningsdirektør Michael Ivarson i Göteborg kommune til «Uppdrag gransking».

Konsernsjef Tor Brekke i Hero-gruppen mener avtalen med Göteborg kommune ikke har gitt Hero «utilbørlige fordeler». Han opplyser at de foreløpig bare har lest om politianmeldelsen i avisene.

– Generelt ser vi det som positivt at alle sider av denne historien gjennomgås. Foreløpig har ikke Hero fått henvendelser fra hverken PwC eller politiet, men hvis de skulle ønske det vil vi naturligvis bidra, skriver Brekke i en e-post til DN.

Hero er Norges største aktør på asylfeltet og har de siste årene også etablert seg i Sverige.

