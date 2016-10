Eventyrlig vekst i asylindustrien: Alle disse tjente på asylmottak

Skattelistene viser hvordan asyltoppene hadde millioninntekt i 2015 – og hvordan mangemillionærer gikk inn i den lukrative bransjen.

I en serie saker har VG fulgt pengestrømmen fra asylbølgen i fjor og vist hvordan asylbransjen opplevde eventyrlig vekst og ble en milliardindustri.

I dag kom i tillegg skattelistene, som viser lønningene til Norges største asylgiganter.

Nederst i saken kan du se lønningslista til personer som har roller i firma med asylmottak, eller personer som kastet seg inn i industrien rundt de lukrative akuttmottakene.

Dette er noen av navnene:

Daglig leder Hallstein Saunes i mottaksgiganten Link AS hadde i fjor inntekt på 3.686.997 kroner ifølge skattelistene.

STORE PÅ MOTTAK: Link hadde i fjor et overskudd på 18 millioner etter skatt. Her ved daglig leder Hallstein Saunes. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

Styreleder Morten Jørgensen hadde inntekt på 4.242.244 kroner.

- For min økonomi så var 2015 et solid år, men min økonomi er sammensatt av mer enn bare mitt engasjement i Link, sier Jørgensen til VG.

• Vam AS

Tidligere daglige leder i Link Tom Gunnar Børresen er styreleder i Vam AS og tjente 2.591.307 kroner i fjor, ifølge skattelistene. I sommer skrev VG om hvordan selskapet tok ut så å si hele overskuddet i utbytte.

• Olav Thon



Da UDI i fjor ba næringslivet om hjelp, gikk også andre tunge aktører inn i bransjen. Morten Midtskog, med en inntekt på 14.311.023 kroner, eier Gålå Høgfjellshotell som drev akuttinnkvartering i 61 dager i fjor.

INNOM BRANSJEN: Thon Hotels avdeling Røyken drev akuttinnkvartering for flyktninger i 81 dager. Foto: Trond Solberg , VG

Olav Thon er en Norges 15. rikeste menn og valgte i fjor å gå inn i asylbransjen. I fjor høst ble 82 elever og 30 ansatte erstattet med 150 flyktninger på den videregående Steinerskolen i Røyke. VG skrev da at Thon-gruppen fikk 3,5 millioner av UDI i måneden. UDI-avtalene viste at selskapet drev akuttinnkvartering i 81 dager og Thon tjente i fjor 50.177.650 kroner.

Men akuttmottak kan knapt sies å være hovedgrunnen til at Thon Hotels AS tjener penger, da selskapet i fjor hadde driftsinntekter på 220.965.000 kroner. Mottaksveteranen Torrey Nørsett, derimot, har sine inntekter fra asylbransjen.

• Torrey Nørsett



Nørsett opprettet syv asylmottak under flyktningkrisen og driver asylmottak gjennom selskapene Tokla AS og MD Solutions AS. Han hadde i fjor inntekt på 2.003.650 kroner.

– Av det er en 600 000–700 000 pensjon, og i fjor hadde jeg også jobb i kommunen, for jeg satt i kommunestyret. Jeg er daglig leder i to store firma, så en lønn på 1,3 til 1,4 millioner er ikke uvanlig, sier Nørsett til VG.

TO ASYLSELSKAPER: I fjor gikk selskapet MD SOLUTIONS AS to millioner i overskudd. Selskapet Tokla, som Torrey Nørsett startet i 1993, gikk også to millioner i overskudd i fjor. Foto: Terje Bringedal , VG

• Abri Vekst AS

Abri Vekst AS er selskapet bak transittmottaket Forus i Stavanger, som har kostet UDI 180 millioner kroner.

SATSET PÅ ASYLMOTTAK: Gründer og Abri-eier Alfred Ydstebø. Foto: Hugo Bergsaker , VG

Stavanger-investor Alfred Ydstebø er daglig leder i Abri og hadde i fjor en inntekt på 2.104.49 kroner. Morten Bjørnsen havner på asyllønnstoppen med 2.989.076 kroner fordi han er styremedlem i Abri.

– Alfred Ydstebø driver forretningsvirksomhet innenfor mange områder, og har gjort det i mange år. Han hever derfor lønn fra flere selskaper, sier informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson i Abri til VG.

– Morten Bjørnsen er ikke ansatt i Abri vekst og hever følgelig heller ikke lønn fra dette selskapet, påpeker Einarsson.

• Hero



På topplista over personene involvert i asylmottak, stammer flere av navnene fra Hero AS. De er involvert i flere virksomheter, men er Norges desidert største på asylmottak. I fjor fikk Hero utbetalt 1,6 UDI-milliarder for å drive asylmottak.



Hero-brødrene Kristian Arne Adolfsen og Roger Adolfsen tjente henholdsvis 23.559.499 og 8.197.595 kroner i fjor. Styreleder Even Carlsen er oppført med en totalinntekt på 29.629.837 kroner.

Kristian Arne Adolfsen mener bildet som er blitt presentert av Hero på den store skattelistedagen blir ukorrekt.

– Dersom et firma har overskudd i regnskapsåret 2014, kan det vinteren/våren 2015 betale ut utbytte til eierne. Vi kjøpte Hero midt i 2014 og vi fikk ikke ut et rødt øre i utbytte fra Hero Group AS i 2015 basert på overskuddet i 2014, sier Adolfsen til VG.

STØRST PÅ MOTTAK: Kristian Arne og Roger Adolfsen er eierne bak Hero. De opplyser at av Hero Groups omsetning på 937 millioner i fjor, utgjør overskudd etter skatt 25,5 millioner for hele konsernet, med 14,5 millioner i skatt. Foto: Frode Hansen , VG

Han sier at brødrene tok ut i overkant av to millioner hver i utbytte fra Hospitality Invest AS i 2015, selskapet som eier Hero, og at summen ble brukt til å betale formuesskatt.

– Så lenge det er formuesskatt i Norge, må vi ta ut penger fra selskapene våre for å betale den. Vi har dermed hatt absolutt null glede av disse pengene privat. Resten av vår inntekt kommer fra overskudd i eiendomsbransjen, og andre aktiviteter. Vi har etter hvert en ganske omfattende virksomhet i mange forskjellige bransjer, sier Adolfsen, og påpeker at styreleder Carlsen også har en rekke andre inntekter.

Her er lista:



Disse personene har roller i selskap som driver asylmottak eller har drevet akuttmottak.

