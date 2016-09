Disse fikk flest asylmillioner fra UDI

Siden januar 2015 har UDI har brukt 6,3 milliarder på mottaksbransjen. Det har betydd eventyrlig vekst for de største asylselskapene.

Ett år etter flyktningkrisen har VG kartlagt pengebruken i asylindustrien.

Kartleggingen viser at de store asyloperatørene Hero, Link, Norsk Folkehjelp, Stiftelsen Sana og Norsk Mottaksdrift har fått klart mest siden januar 2015. Til sammen har de fått utbetalt 2,8 milliarder kroner fra UDI for å drive asylmottak.

Hero topper listen med 1,6 milliarder.

– Det er store tall, men det er også enorme kostnader ved å drive med dette. Av Hero Groups omsetning på 937 millioner i fjor, utgjør overskudd etter skatt 25,5 millioner for hele konsernet. Vi har betalt 14,5 millioner i skatt og mindre enn tre prosent av omsetningen er overskudd, sier Hero-eier Kristian Adolfsen til VG.

– Vi har som alle andre hatt stor vekst i fjor, også får vi en stor nedgang i år, sier han.

– Krise uten oss



Norsk Folkehjelp hadde i 2015 et overskudd på rundt 20 millioner, mens Link hadde 18 millioner etter skatt.

– Fordi vi leverte på den tjenesten som staten behøvde, ble vi også mye større og økte omsetningen vesentlig. Vi gikk fra 7 til 20 mottak andre halvår i 2015, og fra 120 til 500 ansatte, sier daglig leder Hallstein Saunes i Link.

– Det er gjerne vi private som trekkes frem når det tjenes penger på dette, men hadde ikke vi startet mottak og akuttinnkvartering i fjor, hadde det i alle fall blitt en krise. Det synes jeg også skal belyses, sier Saunes.

STORE ENDRINGER: Hallstein Saunes er daglig leder i Link, selskapet som i fjor høst økte fra 7 til 20 mottak. Nå må de kutte minst 7. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

Norsk Mottaksdrift ønsker ikke å kommentere saken, men VG har tidligere omtalt hvordan eierne satte av 5,2 millioner i ekstraordinært utbytte etter en rekordomsetning i fjor på 78 millioner kroner.

De tok ut fem millioner i profitt fordi de fryktet at politikerne skulle gjøre det forbudt å tjene penger på asylmottak.

Betaler for tomme plasser



Landås og Lysaker har vært to av Norges gigantmottak, begge drevet av Norsk Folkehjelp. Landås har plass til over 635 personer, men i dag bodde det 38 asylsøkere der.

UDI har imidlertid forpliktet seg til å betale fullpris per plass på mottaket, uansett hvor mange asylsøkere som faktisk er der. Det er på denne måten at millioner nå renner ut til tomme mottak: fire av ti mottaksplasser sto tomme i august.



– I 2015 hadde vi et overskudd på 20 millioner, og det blir vel høyere i år. Samtidig går vi ned på antall mottak og har også hatt betydelige kostnader for å få Landås og Lysaker oppe og gå – i underkant av 10 millioner for Landås, sier seksjonsleder Tord Lier i Norsk Folkehjelp.

DYRE OG TOMME SENGER: 597 av 635 senger står tomme på Norsk Folkehjelps avlastnings- og transittmottak på Landås i Bergen. Likevel betaler UDI 381 000 i døgnet, 600 per seng, fram til 6. desember. Norsk Folkehjelp har kuttet i prisen, som var 700 per seng fram til 1. august. Foto: Hallgeir Vågenes / VG Foto: Hallgeir Vågenes , VG

UDI anslår at de har brukt hele 1,4 milliarder på å betale for tomme mottaksplasser fra januar 2015 til 1. september 2016.

På Forus i Stavanger får et transittmottak eid av investor Alfred Ydstebø 625 000 i døgnet for 1000 plasser, uansett hvor mange som er der. På fredag sto 954 av plassene tomme. På Langås står 597 av Norsk Folkehjelps 635 plasser tomme.

– Vi synes det er helt forferdelig. Det skulle gjerne vært fullt hver dag. De som jobber der kjeder seg nok de også, for de har ikke nok å gjøre, sier Lier i Norsk Folkehjelp.



Han påpeker at de som ideell organisasjon fører overskuddet tilbake til driften og til humanitært arbeid. Det samme gjelder for Stiftelsen Sana. De hadde et overskudd på to millioner i fjor før skatt.

– Alt overskudd brukes til humanitært arbeid, sier daglig leder Kåre Gerhard Sørensen i Stiftelsen Sana.

DRIVER SOM IDEELL: Norsk Folkehjelp er en av de to humanitære organisasjonene som er store på asylmottak i Norge. Seksjonsleder Tord Lier sier de i fjor hadde et overskudd på rundt 20 millioner. Foto: Norsk Folkehjelp

Må legge ned



I fjor ble det opprettet nye asylmottak i ekspressfart, men nå har ikke asylankomstene vært lavere siden 1997. Da UDI i august kunngjorde at de legger ned 7000 mottaksplasser, måtte Hero legge ned 17 asylmottak og over 200 personer mistet jobben.

I dag annonserte UDI at de kutter nye 3800 mottaksplasser, og Hero må legge ned minst 8 mottak til.

Norsk folkehjelp må legge totalt ned 5 av 11 mottak. Link må legge ned minst 7 av 20 mottak. Stiftelsen Sana legger ned 8 av 16.

– Det er en utfordrende bransje å jobbe i. Du må rigge fort opp og fort ned, med mye usikkerhet. Du må ansatte folk og kanskje si dem opp igjen kort tid etterpå, du må inngå leiekontrakter og si dem opp igjen, sier Adolfsen i Hero.

– Nedbygging er aldri noe morsomt. Det er nærmest like krevende som driftsoperatør å bygge ned som å etablere, for det går ut over folk. Man vet aldri hvilket mottak som er det neste, sier Saunes i Link.

Norsk Mottaksdrift AS ønsker ikke å kommentere saken.

