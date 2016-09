Disse fem kommunene får Listhaugs nye «supermottak»

Norge skal få fem integreringsmottak hvor asylsøkerne må signere en kontrakt om motivasjon.

De har blitt stemplet som både «elitemottak» og «supermottak». Nå er det klart hvilke fem kommuner som får dem.

Steinkjer, Larvik, Bodø, Kristiansand og Oslo får innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) nye integreringsmottak. Det blir til sammen 500 plasser, noen av dem for barn i barnefamilier.

– Kommunene er valgt ut fordi de har et godt samarbeid med asylmottakene og karrieresenter, sier Listhaug på en pressekonferanse onsdag.

– Og så er det viktig at kommunen har kapasitet til å bosette disse personene, påpeker hun.

Integreringsmottakene opprettes på mottak som allerede eksisterer, som på Ila asylmottak i Oslo. De beboerne som bor der, som ikke passer til «supermottakene», må flytte.

Slik skal mottakene fungere



Målet for mottakene er raskere integrering og å få asylsøkere raskere ut i arbeid. Listhaug sier asylsøkerne skal signere en kontrakt på at de aksepterer strenge krav til motivasjon og egeninnsats. Hun vil også ha en bonusordning, som for eksempel hvis asylsøkeren består en norskprøve. Da kan det for eksempel vanke utbetalinger.

– Kravene må stå til hva den enkelte kan oppnå, sier Listhaug.

Det blir imidlertid opp til de fem mottakene å finne ut hvordan de vil organisere bonusordningene. Så skal regjeringen se på de ulike modellene asylmottakene kommer på, hvis det skal etableres flere integreringsmottak.

De asylsøkerne som får plass i mottakene, er asylsøkere som skal bosettes eller har «høy sannsynlighet for å få innvilget opphold». De som ikke følger opplegget eller «bryter kontrakten», vil flyttes tilbake til ordinære mottak.

Arbeiderpartiet mente mottakene ville skape A- og B-lag blant asylsøkerne.

Disse kommunene ble spurt



IMDI spurte ti norske kommuner om de var interesserte i å ha slike mottak: Bergen, Bodø, Drammen, Kristiansand, Larvik, Moss, Oslo, Steinkjer, Trondheim og Østre Toten. Fem får prøve de nye mottakene.

Venstre og KrF sikret regjeringen flertall for å innføre de nye integreringsmottakene, en viktig del av Listhaug integreringsmelding fra i vår.